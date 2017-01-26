Прогулка по площади Льва Толстого в Киеве: здание с женскими головами, особняки торговца мрамором и кирпичного магната

Здесь мы сможет полюбоваться "древнегреческим храмом", где "крутят" кино

Пряничный дом киевского кирпичного магната

Площадь Льва Толстого в старину называлась Караваевской в честь известного ученого-медика Владимира Караваева, а современное название площадь получила в 1939 году. Один из самых помпезных домов, который больше похож на пряничный домик и находится на ул. Пушкинской, 45/2.

Особняк построен в 1901 году в стиле неороссийской архитектуры.

Его владельцем был Илья Снежко, которого ныне бы назвали успешным бизнесменом в сфере строительства, ему принадлежало несколько кирпичных заводов. Доходный дом считается одним из самых красивых в Киеве и украшал одну из открыток ХХ века из серии "Красивые дома Киева". На первом этаже дома размещались фешенебельные магазины и парикмахерская. Во время войны особняк был сильно поврежден, но вскоре восстановлен, правда, без декоративных украшений. А в 2000 году его полностью реконструировали.

Дом богатого доктора и женские головы

Еще один особняк находится в начале улицы, на Льва Толстого, 1.

Здание розового цвета построено в 1898 году по заказу доктора Бендерского, семья которого владела несколькими доходными домами на улицах Васильковской и Тарасовской.

Изюминкой дома можно назвать его фасад, он украшен роскошной лепниной — цветочными узорами и статуями дам с оголенными плечами. Кстати, верхний этаж украшен лепниной в виде женских голов, которые будто смотрят на всех, кто заходит в особняк. В соседнем доме №5 жил руководитель знаменитого украинского народного хора Григорий Веревка.

Здание влиятельного торговца-итальянца

На площади Льва Толстого нельзя не заметить трехэтажный особняк с бирюзовым оттенком на ул. Большой Васильковской, 32.

Он напоминает кукольный домик, украшенный изысканной ажурной лепниной и аккуратными арочными окнами. Построен особняк в стиле Ренессанс в конце XIX века.

Хозяином усадьбы был влиятельный итальянец Фердинант Рицолатти, он торговал мрамором. На первом этаже дома размещались магазины, на втором — фотоателье, а вот в подвалах велась "грязная" работа: там размещалась мастерские, где изготовляли памятники и умывальники.

Сейчас нижние этажи дома заняли под офисы, магазины и банковские учреждения.

Дом с пекарней для присяжного поверенного

Совсем рядом со станцией метро "Льва Толстого" находится пятиэтажный особняк с большими белыми колоннами (ул. Большая Васильковская, 25).

Особняк был построен в конце ХІХ века по проекту архитектора Владислава Городецкого и принадлежал одному из помощников присяжного поверенного — Бендерскому, которого ныне скорей бы назвали влиятельным адвокатом. На каждом этаже были квартиры на 4—8 комнат. В подвале находилась пекарня, а на первом этаже размещались дорогие магазины, где продавали парфюмерию, одежду и продукты питания, впрочем, как и теперь. В доме проживали зажиточные люди, среди которых — коллекционеры и предприниматели.

Кинотеатр с фасадом древнегреческого храма

Еще одна достопримечательность, которой можно полюбоваться на площади Льва Толстого — кинотеатр "Киев" (ул. Большая Васильковская, 19), который работает с 1952 года. Двухэтажное сооружение с колоннами украшено звездами.

Выступающая центральная часть здания напоминает фасад древнегреческого храма. Ранее возле входа в "Киев" было много деревьев, у которых киевляне назначали свидания перед сеансами.

Кинотеатр "Киев" в советское время был один из лучших в стране. При строительстве этого сооружения впервые в Украине была применена специальная акустическая штукатурка, способствующая чистоте звука в залах. В 2000 году в нем впервые провели капремонт.

Фото: Виталий Лазебник