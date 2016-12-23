Прогулка по площади Победы в Киеве: легендарный Евбаз, строительство гостиницы "Лыбидь" и универмаг "Украина"

Здесь мы узнаем, кто ходил в гости к режиссеру Параджанову

С Евбаза на луну и железная церковь

Площадь Победы 100 лет назад называлась Галицкой. Здесь действовал рынок Евбаз (Еврейский базар). Генерал-губернатор Илларион Васильчиков разрешил евреям торговлю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Там можно было купить все что угодно — от овощей до оружия. На Евбазе время от времени появлялись разные аттракционы. Например, можно было посмотреть "волшебный ящик". Внутри находились цветные пленки с изображениями исторических событий. Заглянув в отверстие, можно было побывать в спальне Людовика XIV и во дворце королевы Виктории. Или посмотреть в подзорную трубу на кратеры Луны. На площади действовала Железная церковь Святого Иоанна Златоуста. Ее разрушили в 1930 годах. Ныне там находится цирк, его открыли в 1960 году.

Стела со звездой начала разрушаться

Свое название площадь получила в середине прошлого века. Евбаз был демонтирован после войны, он представлял собой гигантское скопление ларьков. Говорят, когда рынок сносили, полчища крыс разбегались в разные стороны по бульвару Шевченко. В 80-х годах посредине площади появился обелиск городу-герою с позолоченной звездой высотой в 43 м. Сейчас обелиск обнесен стройлесами, идет ремонт, который затянется до весны. За годы от обелиска начали отлетать мраморные плиты.

Стоит обратить внимание и на желтый дореволюционный особняк, который находится рядом в начале ул. Златоустовской, 2/4.

В нем разместились библиотека, офисные помещения и общепиты.

Красотка Лыбидь на плавунах и мишка

В месте примыкания площади к ул. Гончара на стене нарисовано граффити: с монументом Независимости, велосипедистами и мостами. Через дорогу находится 19-этажная гостиница "Лыбидь", построенная почти полвека назад.

Место застройки находилось на плавунах. Для устройства фундамента было забито 250 двенадцатиметровых свай. На боковой части отеля — бронзовая скульптура княжны Лыбидь в виде длинноволосой красотки.

Ранее у входа в стоял символ Олимпиады-80 — мишка. Его повредили вандалы, и он сейчас в ремонте.

"Украина" на плывунах и последний гетман

Универмаг "Украина" на площади Победы был открыт в 1963 году. Много лет он считался крупнейшим ТЦ в советской, а потом уже независимой Украине. Сохранились фото, как строители выкапывают котлован для фундамента пятиэтажного здания. Котлован был полон воды, ее постоянно приходилось откачивать насосами. В этом месте река Лыбидь частично выходила на поверхность.

Обилие воды сильно мешало строительству — часть забитых свай уходило целиком под землю, и их приходилось забивать повторно, чтобы установить фундамент. За универмагом недавно появился мурал с изображением последнего гетмана Украины Павла Скоропадского (Старовокзальная, 12), но летом хулиганы испачкали его изображение фиолетовой краской. В здании сейчас находится 1-й территориальный отдел полиции Шевченковского района.

В гости к Параджанову ходили с выпивкой

В доме на проспекте Победы, 1, жил выдающийся советский кинорежиссер Сергей Параджанов. Двери его квартиры всегда были открыты для гостей.

Единственное условие: выпивку и еду они должны были приносить с собой. И тому была причина — Сергей Иосифович все свои деньги тратил на друзей, а потому в доме часто был пустой холодильник. Среди его гостей бывали известные персоны, к примеру, Владимир Высоцкий, Майя Плисецкая. Сейчас над подъездом установлена небольшая мемориальная табличка, где указано, что известный кинорежиссер проживал в этом доме с 1962 по 1974 год.

Фото: Виталий Лазебник