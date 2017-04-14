Прогулка по площади Славы в Киеве: бюст Пушкина, комендантский детсад и воспоминания о соборе-гиганте

Сегодня, 08:44

Площадь начала формироваться еще во времена Киевской Руси 

Парк Вечной Славы
Парк Вечной Славы. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Здание "тортик" на месте древней колокольни

Нынешняя Площадь Славы создана по проекту архитектора Авраама Милецкого, который также принимал участие в реконструкции Андреевского спуска в 1980-х. Площадь начала формироваться еще во времена Киевской Руси и с тех пор называлась по-разному: Владимирская, Князе-Влади-мирская, Соборная. Она начинается от трехзвездочной гостиницы "Салют" (ул. Мазепы, 11-б).

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Сооружение еще называют "тортиком" из-за его 5-консольных этажей.

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Ранее на этом месте была колокольня военного Никольского собора (в народе Малый Николай). Но в 1930-х годах прошлого века колокольню и церковь снесли. Поговаривают, что гостиница имеет необычную форму неслучайно, ведь разрушенная святыня имела похожие контуры.

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Бюст поэту Пушкину за деньги гимназистов

Недалеко от входа в парк Славы есть небольшая улица, названная в честь украинского военачальника Михаила Омеляновича-Павленко, хотя еще совсем недавно ее называли улицей Суворова. В начале улицы установлен бронзовый бюст Александра Пушкина.

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Его установили на столетие поэта в 1899 году. Деньги на памятник (1000 рублей) собирали ученики и преподаватели 5-й мужской Киево-Печерской гимназии. Теперь в здании находится транспортный университет, где обучаются около 20 тысяч студентов.

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Кстати, на фасаде можно отыскать несколько мемориальных досок. Одна из них — в честь Леонида Братковского — заслуженного тренера Украины по мотоциклетному спорту. Он длительное время работал на кафедре физического воспитания. Стоит обратить внимание и на здание под №3, где находится литфонд Нацсоюза писателей Украины.

Сад коменданта и ограбленный вечный огонь

Главной изюминкой площади можно считать парк Вечной Славы (площадь — 18 га), откуда открываются живописные виды. Здесь установлены памятники генералам и героям войны, а еще горит Вечный огонь, из которого недавно украли бронзовые детали.

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Но парк таким был не всегда. Еще в 1894 году он служил садом с детскими площадками, каруселями, бассейном, трамплинами. Тут играл духовой оркестр. Сад появился по инициативе коменданта Киевской крепости Алексея Аносова и был назван Аносовским (официально — крепостной Комендантский детский сад). Вход был бесплатным, хотя остальные горсады брали за посещение деньги. Уже в советские времена власть решила отвести территорию под кладбище "жертв контрреволюции", после чего и началось возведение мемориалов. Нижняя часть парка примыкает к Аскольдовой могиле.

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Девочка с колосьями и гигантская "свеча"

Сложно не заметить Мемориал памяти жертв Голодомора, который возведен в виде свечи памяти высотой 32 метра. Он построен по проекту народного художника Украины Анатолия Гайдамаки и посвящен Голодомору 1932—1933 годов. Архитектура памятника необычная — высеченные в ней окошки-кресты символизируют души украинцев, умерших от голода.

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Внутри сооружения обустроили музей, где показывают исторические фильмы о Голодоморе, а также установлен колокол, в который может ударить каждый, кто потерял своих родных во время Голодомора. Перед центральным входом в мемориал установлены ангелы и небольшая бронзовая статуя девочки, которая прижимает к груди пять колосков пшеницы. Скульптор создал монумент именно с колосьями неслучайно — они, как напоминание о законе "о пяти колосках", за хищение которых людей расстреливали.

Память про собор и мальчик в шапке

От парка по мосту можно попасть на ул. Мазепы, где установлен вращающийся монумент с изображением голубя мира на шаре. Рядом — киевский Дворец детей и юношества (бывший Дворец пионеров). Перед входом — декоративный бассейн, внутри интерьеры украшены мозаикой и чеканкой. Возле входа во дворец необычный памятник — мать и голый мальчик.

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Чтобы он не замерз, заботливые дети одели ему на голову шапку. Ранее на месте дворца находился Никольский военный собор, который был построен на средства гетмана Ивана Мазепы в XVII веке и спустя некоторое время получил название мазепинский храм "Большой Никола". Храм был возведен в стиле барокко зодчим Иосипом Старцевым. Собор был огромным, в нем находился иконостас высотой 15,5 и шириной 22 метра. В 1831 году храм стал военным собором, где хранились военные реликвии, служили молебны по случаям побед. В 1914 от этого храма, получив благословение уходили на фронт солдаты-­киевляне, здесь же отпевали погибших бойцов. Кстати, в 1919 году священник Липковский совершил в соборе первую службу на украинском языке. Святыня была уничтожена в 1930-х годах большевиками.

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Фото: Анатолий Бойко
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Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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