ФОТОФАКТ. В центре Киева развернули самый большой в мире флаг Украины

По данным организаторов, флаг-гигант уже побывал в польском Кракове и более 50 городах Украины

В Киеве на Софийской площади состоялось развертывание самого большого в мире знамени Украины, посвященное Дню Государственного флага Украины.

В ходе мероприятия звучала украинская музыка, все желающие могли сделать себе патриотический аквагрим, также проводились патриотические фотосессии и др.

По данным организаторов, флаг-гигант уже побывал в Кракове (Польша) и более 50 городах Украины, в частности в Киеве, Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Черкассах, Херсоне, Николаеве, Одессе, Днепре, Мариуполе, Черкассах, Черноморске, Червонограде, Бахмуте, Покровске, Мелитополе, Николаеве, Умани, Каневе, Борисполе, Фастове, других городах и снова вернулся в столицу.

Как сообщалось, во Львове сине-желтый стяг поднимала дочь погибшего в АТО добровольца. А в Одессе гигантским флагом Украины накрыли Потемкинскую лестницу.

Напомним, сегодня, 23 августа, накануне Дня Независимости, отмечается День флага Украины.

Изначально, праздник был приурочен ко дню, когда в 1991 г. группа народных депутатов внесла огромный сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. С 2004 г. это событие начали отмечать, но только на муниципальном уровне – в Киеве. А уже с 2009 г. была учреждена ежегодная церемония по всей Украине.

Сегодня президент Петр Порошенко по случаю празднования Дня флага Украины выразил уверенность, что Украина восстановит свой суверенитет, и государственная символика будет развеваться на всей территории Донбасса и в Крыму.