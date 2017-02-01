В Киеве будут сдавать кровь для раненых бойцов

Сегодня, 09:14

Акция состоится 22-23 февраля в большом зале Голосеевской райгосадминистрации

В Киеве пройдет акция по сбору крови для раненых бойцов
В Киеве пройдет акция по сбору крови для раненых бойцов. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киеве пройдет акция по сбору крови для раненых бойцов из зоны боевых действий "Подари каплю жизни". Об этом сообщили в КП УЗН Голосеевского района столицы.

Акция состоится 22-23 февраля с 10.00 в большом зале Голосеевской райгосадминистрации (просп. Голосеевский, 42, третий этаж).

Чтобы избежать очередей и траты времени на ожидание, с 1 по 20 февраля проводится предварительная регистрация желающих стать донором по тел. 258-28-85 (ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней).

Для регистрации и получения средств за процедуру в день проведения мероприятия при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.
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Источник:

"Сегодня"

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