В Киеве будут сдавать кровь для раненых бойцов

В Киеве пройдет акция по сбору крови для раненых бойцов из зоны боевых действий "Подари каплю жизни". Об этом сообщили в КП УЗН Голосеевского района столицы.

Акция состоится 22-23 февраля с 10.00 в большом зале Голосеевской райгосадминистрации (просп. Голосеевский, 42, третий этаж).

Чтобы избежать очередей и траты времени на ожидание, с 1 по 20 февраля проводится предварительная регистрация желающих стать донором по тел. 258-28-85 (ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней).

Для регистрации и получения средств за процедуру в день проведения мероприятия при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.