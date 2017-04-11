В Киеве готовят яркую выставку тюльпанов: первые фото

Вчера, 12:52

На Певческом поле заканчивают последние приготовления

 

  • Макет
Макет
Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Фото: facebook.com/zelenbud, Alla Filippova

Послезавтра, 13 апреля, на Певческом поле в Киеве стартует грандиозная выставка тюльпанов, тематика которой в этом году будет посвящена Пасхе (называется выставка – "Тайны пасхальной писанки").

Как сообщили в "Киевзеленстрое", свою композицию подготовил каждый район, и уже заканчиваются последние приготовления к открытию. К примеру, сотрудники КП УЗН Днепровского района создали композицию с названием "Символ земли и плодородия". "В своей работе использовали символ ромба или квадрата, который символизирует Землю, женское начало в природе, материальный достаток и благополучие. В композиции – 11 тысяч тюльпанов 7 разных сортов", – рассказали в Днепровской РГА.

Всего на Певческом поле на площади 2 тысячи кв.м. будет высажено более 200 тысяч тюльпанов разных разновидностей, цветов и размеров. "В экспозиции можно будет увидеть такие сорта как Кейп Таун, Мондиал (белый ранний махровый), Викинг (махровый красный), Эприкот Фокс (абрикосового цвета) и другие), – говорят в "Киевзеленстрое".

Выставка тюльпанов будет работать с 9.00 до 21.00 до 10 мая.
фото, выставка, цветы, писанки, певческое поле, тюльпаны
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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