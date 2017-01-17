Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Куда пойти
В Киеве на Русановке открыли новый бесплатный каток http://www.segodnya.ua/img/article/7889/47_main.1484649093.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/47_tn.1484649093.jpg Куда пойти Его территория освещается несколькими прожекторами

В Киеве на Русановке открыли новый бесплатный каток

Сегодня, 12:29

Его территория освещается несколькими прожекторами

На катке можно покататься бесплатно
На катке можно покататься бесплатно

На столичной Русановке между домами по ул. Шамо, 19/1, и ул. Энтузиастов, 41/1, заработал бесплатный каток и прокат коньков. Каждый желающий (сюда приезжают киевляне и из других районов столицы) может получить бесплатно удобные коньки, оставив залог в 350 грн и копию паспорта.

Каток работает каждый день до 22:00. Его территория освещается несколькими прожекторами. Ночью кататься здесь запрещено, поскольку как раз в это время каток повторно заливается, а за использование воды организаторы платят по счетам "Киевводоканалу".

"Создавать лед такого качества без специальной техники и под открытым небом это очень тяжелый труд, приходится работать ночами, пока все спят, чтобы намораживать слой за слоем, не упуская мороза", — рассказал инициатор заливки катка, депутат Киеврады Олесь Маляревич, добавив, что в этом месте каток действует уже второй год подряд. С наступлением холодов тут планируют организовать хоккейный турнир среди жителей Русановки.

Напомним, также бесплатный каток работает на стадионе школы №141 на бульваре Давыдова, 5. Каток работает каждый день с утра до вечера. Все желающие смогут покататься на коньках, поиграть в мини-хоккей с шайбой.

Кроме того, каток появился на спортплощадке на улице Бучмы, возле домов №№3 и 5/1.
каток, лед, бесплатно, бесплатный, заработал
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти

В Киеве на Березняках открывается бесплатный каток

11 Января, 13:57

Покататься можно будет на территории спортплощадки  

Общество

Активный отдых полезен всегда. Фото: AFP

Где в Киеве покататься на коньках и лыжах: ТОП-6 интересных вариантов

8 Января, 18:06

С таким количеством снега, который выпал в столице за последние несколько дней, легко можно кататься на лыжах и в обычном парке

Харьков

«Салтовский лед». На арену, где тренируются будущие чемпионы, выпадает 16-часовая нагрузка. Фото: dozor.kharkov.ua

В Харькове построят гигантский Ледовый дворец

1 Января, 08:30

Жилмассив получит ледовую арену на 1000 зрителей, а возле НТУ ХПИ и Университета Воздушных сил зальют катки

Днепр

Бойцам и их семьям предоставляют бесплатную одежду, а пенсионеров стригут даром в выходные. Фото: Nerehta.Info

Бесплатный Днепр: компьютерные курсы, танцы, вокал и стрижка

13 Января, 06:00

Днепряне могут без затрат подтянуть английский и получить практические знания в юриспруденции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.