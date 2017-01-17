В Киеве на Русановке открыли новый бесплатный каток

На столичной Русановке между домами по ул. Шамо, 19/1, и ул. Энтузиастов, 41/1, заработал бесплатный каток и прокат коньков. Каждый желающий (сюда приезжают киевляне и из других районов столицы) может получить бесплатно удобные коньки, оставив залог в 350 грн и копию паспорта.

Каток работает каждый день до 22:00. Его территория освещается несколькими прожекторами. Ночью кататься здесь запрещено, поскольку как раз в это время каток повторно заливается, а за использование воды организаторы платят по счетам "Киевводоканалу".

"Создавать лед такого качества без специальной техники и под открытым небом это очень тяжелый труд, приходится работать ночами, пока все спят, чтобы намораживать слой за слоем, не упуская мороза", — рассказал инициатор заливки катка, депутат Киеврады Олесь Маляревич, добавив, что в этом месте каток действует уже второй год подряд. С наступлением холодов тут планируют организовать хоккейный турнир среди жителей Русановки.

Напомним, также бесплатный каток работает на стадионе школы №141 на бульваре Давыдова, 5. Каток работает каждый день с утра до вечера. Все желающие смогут покататься на коньках, поиграть в мини-хоккей с шайбой.

Кроме того, каток появился на спортплощадке на улице Бучмы, возле домов №№3 и 5/1.