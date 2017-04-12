В Киеве открылась выставка уникальных работ художника-керамиста

Увидеть работы можно до 6 мая в Центре украинской культуры и искусств, вход бесплатный

В Киеве в Центре украинской культуры и искусств открылась выставка творческих работ художника и режиссера Олега Креца.

"В моих работах вы увидите много позитива, ярких красок, украинской символики и моего авторского видения", – комментирует Олег Крец.

Имея диплом художника-керамиста, Крец соединяет различные техники и воплощает в них свой взгляд на жизнь, философию и красоту украинской культуры. Он использует декоративную надглазурную роспись на керамической основе с вкраплением петриковки и полутеневого мазка, добавляя также декоративные элементы.

Оценить работы художника можно до 6 мая в Центре украинской культуры и искусств по адресу ул. Хорива, 19в, 3 этаж.

Вход бесплатный.

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