В Киеве открылась выставка уникальных работ художника-керамиста
Увидеть работы можно до 6 мая в Центре украинской культуры и искусств, вход бесплатный
В Киеве в Центре украинской культуры и искусств открылась выставка творческих работ художника и режиссера Олега Креца.
"В моих работах вы увидите много позитива, ярких красок, украинской символики и моего авторского видения", – комментирует Олег Крец.
Имея диплом художника-керамиста, Крец соединяет различные техники и воплощает в них свой взгляд на жизнь, философию и красоту украинской культуры. Он использует декоративную надглазурную роспись на керамической основе с вкраплением петриковки и полутеневого мазка, добавляя также декоративные элементы.
Оценить работы художника можно до 6 мая в Центре украинской культуры и искусств по адресу ул. Хорива, 19в, 3 этаж.
Вход бесплатный.
Режим работы:
- Пн.-Пт. – 10:00 – 19:00
- Сб.- Вс. – 10:00 – 18:00.
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