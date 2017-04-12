В Киеве отпразднуют Международный день цирка

15 апреля в парке Шевченко и на Михайловской площади в Киеве состоится празднование Международного дня цирка.

Как пишет nashkiev.ua, организаторы праздника обещают гостям яркие номера от участников международных цирковых фестивалей, мастер-классы артистов цирка, веселые конкурсы и розыгрыши, а также феерические выступления детских цирковых студий.

Специальными гостями праздника станут будущие участники престижного циркового фестиваля в Монте-Карло — акробатический дуэт Duo Miracle.

Также гостей праздника будут развлекать ходулисты, костюмированные персонажи и аниматоры. Неожиданным сюрпризом станет захватывающий акробатический номер на воздушных шарах. Подобное выступление будет впервые в Украине!

Начнется цирковой праздник в парке Шевченко в 12:00. Затем около 14:00 праздничное шествие отправится к Михайловской площади, где мероприятия продолжатся до 17:00.