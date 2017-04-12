В Киеве отпразднуют Международный день цирка

Сегодня, 15:24

Неожиданным сюрпризом станет захватывающий акробатический номер на воздушных шарах

 

Организаторы праздника обещают гостям яркие номера от участников международных цирковых фестивалей
Организаторы праздника обещают гостям яркие номера от участников международных цирковых фестивалей

15 апреля в парке Шевченко и на Михайловской площади в Киеве состоится празднование Международного дня цирка.

Как пишет nashkiev.ua, организаторы праздника обещают гостям яркие номера от участников международных цирковых фестивалей, мастер-классы артистов цирка, веселые конкурсы и розыгрыши, а также феерические выступления детских цирковых студий.

Специальными гостями праздника станут будущие участники престижного циркового фестиваля в Монте-Карло — акробатический дуэт Duo Miracle.

Также гостей праздника будут развлекать ходулисты, костюмированные персонажи и аниматоры. Неожиданным сюрпризом станет захватывающий акробатический номер на воздушных шарах. Подобное выступление будет впервые в Украине!

Начнется цирковой праздник в парке Шевченко в 12:00. Затем около 14:00 праздничное шествие отправится к Михайловской площади, где мероприятия продолжатся до 17:00.
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