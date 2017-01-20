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В Киеве показывают роботов, которые танцуют, поют, дерутся и рассказывают сказки http://www.segodnya.ua/img/article/7900/0_main.1484864328.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/0_tn.1484864328.jpg Куда пойти На территории ВДНХ представлено около 20 видов роботов

В Киеве показывают роботов, которые танцуют, поют, дерутся и рассказывают сказки

Сегодня, 08:08

На территории ВДНХ представлено около 20 видов роботов

Кики. Умный робот может разговаривать на десятки тысяч тем. Фото: znaj.ua
Кики. Умный робот может разговаривать на десятки тысяч тем. Фото: znaj.ua

На территории ВДНХ (просп. Глушкова, 1) впервые в Украине проходит выставка роботов.

"Всего представлено около 20 видов роботов. Они играют в футбол, дерутся, рассказывают сказки на украинском языке, убирают мусор, поют и танцуют. Например, робот Кики андроидного типа может разговаривать на десятки тысяч тем... Роботов разрабатывали специалисты из Китая, Франции, США, Украины", — рассказали нам организаторы выставки. Стоимость входного билета — 100 грн.
технологии, выставка, роботы, робот, сказки, вднх, Глушкова
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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