В Киеве показывают роботов, которые танцуют, поют, дерутся и рассказывают сказки

На территории ВДНХ (просп. Глушкова, 1) впервые в Украине проходит выставка роботов.

"Всего представлено около 20 видов роботов. Они играют в футбол, дерутся, рассказывают сказки на украинском языке, убирают мусор, поют и танцуют. Например, робот Кики андроидного типа может разговаривать на десятки тысяч тем... Роботов разрабатывали специалисты из Китая, Франции, США, Украины", — рассказали нам организаторы выставки. Стоимость входного билета — 100 грн.