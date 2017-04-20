ФОТОФАКТ. В Киеве появился новый японский мостик

В парке "Победа", недалеко от метро "Дарница", появился новый арт-объект "Японский мостик", посвященный году Японии в Украине. Необычную конструкцию соорудили сотрудники КП УЗН Днепровского района.

"Победа". Возле симпатичного мостика высадили японские сакуры. Фото: "Киевзеленстрой"

Под мостиком "протекает" сухой ручей из камней, а рядом с ним высадили сакуры, суккуленты и цветы.

Напомним, недавно в этом же парке появились симпатичные каменные черепашки, возле которых уже охотно фотографируются и взрослые, и детки.