ФОТОФАКТ. В Киеве появился новый японский мостик

Сегодня, 10:36

Новый арт-объект украсил парк "Победа"

Новый мостик уже радует киевлян. Фото: &quot;Киевзеленстрой&quot;
Новый мостик уже радует киевлян. Фото: "Киевзеленстрой"

В парке "Победа", недалеко от метро "Дарница", появился новый арт-объект "Японский мостик", посвященный году Японии в Украине. Необычную конструкцию соорудили сотрудники КП УЗН Днепровского района.

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"Победа". Возле симпатичного мостика высадили японские сакуры. Фото: "Киевзеленстрой"

Под мостиком "протекает" сухой ручей из камней, а рядом с ним высадили сакуры, суккуленты и цветы.

Напомним, недавно в этом же парке появились симпатичные каменные черепашки, возле которых уже охотно фотографируются и взрослые, и детки.
цветы, парк, сакуры, киевзеленстрой, арт-объект
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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