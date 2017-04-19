В Киеве пройдет Марш равенства за права ЛГБТ-сообщества

Сегодня, 12:21

Ожидается, что количество участников увеличится в два раза. В адрес организаторов уже поступают угрозы со стороны радикалов

Фото: Владимир Николаев/&quot;Вести&quot;
Фото: Владимир Николаев/"Вести"

Третий Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ-сообщества пройдет в Киеве в середине июня. Об этом рассказал активист организации KyivPride Зорян Кись, передает 44.ua.

"Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этому мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников", – говорит Кись.

По словам представителя KyivPride, в связи с ожидаемым увеличением количества участников марша, сейчас обсуждаются вопросы обеспечения безопасности и переноса шествия на центральную улицу столицы.

"Сейчас мы с Нацполицией обсуждаем возможность проведения Марша на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас этот вариант дорабатывается. Также мы предложили увеличить маршрут", – сказал активист.

Кроме того, в адрес Зоряна Кися в его адрес уже начали поступать угрозы со стороны радикалов, в частности, политиков. Организаторы не исключают, что во время Марша могут возникнуть провокации.
права, прайд, активист, лгбт, провокации, марш равенства
Источник:

44.ua

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