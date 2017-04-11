В Киеве пройдет Международный марш за права животных
На марш выйдут представители трех стран: Украины, Польши и Италии
22 апреля в Киеве пройдет Международный марш за права животных.
Одновременно на марш выйдут представители трех стран: Украины, Польши и Италии.
Цель мероприятия – подчеркнуть необходимость усиления законодательства для защиты животных, подчеркнуть необходимость немедленного решения вопросов по теме массовых убийств животных (а именно отравлений), привлечь к сотрудничеству новых людей, а также донести людям важную и полезную информацию социального характера.
В программе мероприятия:
- торжественное шествие от парка Т.Шевченко в Мариинский парк
- телемост с Варшавой и Римом
- выступления спикеров, в частности, депутатов, причастных к законопроектам по защите животных
- лекция + тренинг по первой доврачебной помощи животным
- показ информационных видеоматериалов
- благотворительная ярмарка
- мастер-классы
- развлечения для детей
- общение и обмен опытом
Основная часть мероприятия будет проводиться в Мариинском парке.
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