В Киеве пройдет Международный марш за права животных

Вчера, 10:56

На марш выйдут представители трех стран: Украины, Польши и Италии

В столице пройдет марш за права животных
В столице пройдет марш за права животных

22 апреля в Киеве пройдет Международный марш за права животных.

Одновременно на марш выйдут представители трех стран: Украины, Польши и Италии.

Цель мероприятия – подчеркнуть необходимость усиления законодательства для защиты животных, подчеркнуть необходимость немедленного решения вопросов по теме массовых убийств животных (а именно отравлений), привлечь к сотрудничеству новых людей, а также донести людям важную и полезную информацию социального характера.

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В программе мероприятия:

  • торжественное шествие от парка Т.Шевченко в Мариинский парк
  • телемост с Варшавой и Римом
  • выступления спикеров, в частности, депутатов, причастных к законопроектам по защите животных
  • лекция + тренинг по первой доврачебной помощи животным
  • показ информационных видеоматериалов
  • благотворительная ярмарка
  • мастер-классы
  • развлечения для детей
  • общение и обмен опытом

Основная часть мероприятия будет проводиться в Мариинском парке.
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Источник:

"Сегодня"

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