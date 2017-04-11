22 апреля в Киеве пройдет Международный марш за права животных.

Одновременно на марш выйдут представители трех стран: Украины, Польши и Италии.

Цель мероприятия – подчеркнуть необходимость усиления законодательства для защиты животных, подчеркнуть необходимость немедленного решения вопросов по теме массовых убийств животных (а именно отравлений), привлечь к сотрудничеству новых людей, а также донести людям важную и полезную информацию социального характера.

В программе мероприятия:

торжественное шествие от парка Т.Шевченко в Мариинский парк

телемост с Варшавой и Римом

выступления спикеров, в частности, депутатов, причастных к законопроектам по защите животных

лекция + тренинг по первой доврачебной помощи животным

показ информационных видеоматериалов

благотворительная ярмарка

мастер-классы

развлечения для детей

общение и обмен опытом

Основная часть мероприятия будет проводиться в Мариинском парке.