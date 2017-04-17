В Киеве пройдет Первый фестиваль беспилотников

Сегодня, 07:19

На мероприятии будут представлены как отечественные производители, так и владельцы-любители БЛА

Вход на зрелищное мероприятие будет свободный. Фото: AFP
Вход на зрелищное мероприятие будет свободный. Фото: AFP

В столице 29 апреля этого года, состоится Первый Фестиваль беспилотных летательных аппаратов (ФБЛА). По словам организаторов, на мероприятии будут представлены как отечественные производители, так и владельцы-любители БЛА. 

"Впервые в Украине состоится Фестиваль беспилотных летательных аппаратов. Лучшие пилоты представят вашему вниманию свое умение вождения дронов. Зрелище обещает быть незабываемым, не пропустите свою возможность насладиться им. Мероприятие запланировано на 29.04.17 в 10.00, г. Киев на стадион "Старт", ул. Шелуденко 26-28/4 ", – говорится в сообщении мероприятия в Facebook.

В программе фестиваля все желающие смогут ознакомиться с техническими возможностями и оснащением БЛА, а так же станут очевидцами показательных полетов и соревнований. Победители будут награждены призами, так же состоится розыгрыш приза среди зрителей.

Кроме того сообщается, что во время проведения ФБЛА будут функционировать фудкорты.

Вход на мероприятие свободный, однако для участников (собственников беспилотников) требуется предварительная регистрация.
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