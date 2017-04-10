В Киеве пройдет шикарная выставка тюльпанов (обновлено)

Вчера, 11:46

Выставка откроется 13 апреля на Певческом поле

Киевляне смогут полюбоваться тюльпанами
Киевляне смогут полюбоваться тюльпанами. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

С 13 апреля по 10 мая на Певческом поле пройдет масштабная выставка тюльпанов под названием "Тайны пасхальной писанки". Общая площадь цветочных композиций — более 2 тыс. "квадратов", а всего высажено больше 200 тысяч ярких тюльпанов.

"Для выставки использовали 12 видов тюльпанов, которые отличаются и по цвету, и по высоте цветка и по срокам цветения", — рассказали в "Киевзеленстрое".

Специально к фестивалю тюльпанов на Певческом поле появится 10 огромных декоративных писанок.

17861868_1372373702833228_5351729416594870565_n

Фото: facebook.com/zelenbud

17884388_1372373759499889_3682131430395650083_n

Фото: facebook.com/zelenbud

В экспозиции можно будет увидеть такие сорта как: Кейп Таун, Мондиал (белый ранний махровый), Викинг (махровый, ранний красный), Эприкот Фокс (абрикосового цвета), Джекпот (фиолетовый с белой каймой), Стронг Голд (желтый), Блу Даймонд (пурпурно-фиолетовый), Алиби, Оранж Кассини, Ван Эйк.

Напомним, что распространенным атрибутом празднования Пасхи является писанка. Поэтому для создания выставки тюльпанов "Киевзеленстрой" использовал символику писанки, создав композиции-обереги, где основным элементом является определенная стихия.

Например, в композиции Оболонского района использована солярная (космическая) символика. Солнце – древнейший и наиболее распространенный символ на писанках, символизирующий жизненную силу и возрождение в природе. Это небесный огонь, о котором люди в разные времена имели свое представление, но всегда уважали и возвеличивали. Писанку с изображением солнца дарили на счастье.

В композиции Днепровского района ромб или квадрат – символ Земли, материального достатка, благополучия, вспаханного поля, является общим символом женского начала в природе.

Сетка – штриховки, которыми заполнялась площадь квадрата, защищала от злых духов.

В композиции Соломенского района – Берегиня (Великая Богиня), которая изображалась в виде женщины с поднятыми вверх руками – хранительница домашнего очага, защитница от напастей и повелительница человеческих судеб.
выставка, цветы, певческое поле, тюльпаны, киевзеленстрой
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти

В Киеве открылся фестиваль тюльпанов

22 Марта, 17:35

Можно полюбоваться удивительными весенними цветами и научиться делать красивые букеты

Истории

Цветы поливают из шланга растения в теплице ежедневно, а иногда приходится даже дважды в день

В Киеве готовят к взрыву цветочную "бомбу": как облагородят клумбы города

5 Марта, 10:00

Столицу украсят бегониями, пеларгониями и готовят яркий сюрприз для горожан к Евровидению

Путешествия

Весна - период цветения. Фото: pixabay

Куда поехать весной, чтобы окунуться в мир цветов: ТОП-6 направлений

14 Февраля, 10:11

Сакура, пионы, фиалки, ландыши и тюльпаны способны удивить не только красотой, но и масштабами 

Общество

Крокусы уже расцвели. Кадр из видео

В Киеве среди лютой зимы выращивают весенние цветы

13 Февраля, 12:15

Кроме тюльпанов на продажу в начале весны готовят также гиацинты и нарциссы

Коммуналка

Как украсят Киев к Евровидению: скульптуры из металла и деревянное ожерелье

4 Апреля, 17:34

Каждый столичный район представит свое тематическое панно  

Коммуналка

Хамелеон из шишек и можжевельника. Фото: facebook.com/zelenbud

В Киеве на Броварском проспекте появится креативный хамелеон

30 Марта, 15:42

Арт-инсталляцию готовят к Евровидению  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования