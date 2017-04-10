В Киеве пройдет шикарная выставка тюльпанов (обновлено)

С 13 апреля по 10 мая на Певческом поле пройдет масштабная выставка тюльпанов под названием "Тайны пасхальной писанки". Общая площадь цветочных композиций — более 2 тыс. "квадратов", а всего высажено больше 200 тысяч ярких тюльпанов.

"Для выставки использовали 12 видов тюльпанов, которые отличаются и по цвету, и по высоте цветка и по срокам цветения", — рассказали в "Киевзеленстрое".

Специально к фестивалю тюльпанов на Певческом поле появится 10 огромных декоративных писанок.

Фото: facebook.com/zelenbud

Фото: facebook.com/zelenbud

В экспозиции можно будет увидеть такие сорта как: Кейп Таун, Мондиал (белый ранний махровый), Викинг (махровый, ранний красный), Эприкот Фокс (абрикосового цвета), Джекпот (фиолетовый с белой каймой), Стронг Голд (желтый), Блу Даймонд (пурпурно-фиолетовый), Алиби, Оранж Кассини, Ван Эйк.

Напомним, что распространенным атрибутом празднования Пасхи является писанка. Поэтому для создания выставки тюльпанов "Киевзеленстрой" использовал символику писанки, создав композиции-обереги, где основным элементом является определенная стихия.

Например, в композиции Оболонского района использована солярная (космическая) символика. Солнце – древнейший и наиболее распространенный символ на писанках, символизирующий жизненную силу и возрождение в природе. Это небесный огонь, о котором люди в разные времена имели свое представление, но всегда уважали и возвеличивали. Писанку с изображением солнца дарили на счастье.

В композиции Днепровского района ромб или квадрат – символ Земли, материального достатка, благополучия, вспаханного поля, является общим символом женского начала в природе.

Сетка – штриховки, которыми заполнялась площадь квадрата, защищала от злых духов.

В композиции Соломенского района – Берегиня (Великая Богиня), которая изображалась в виде женщины с поднятыми вверх руками – хранительница домашнего очага, защитница от напастей и повелительница человеческих судеб.