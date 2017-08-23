В киевском парке появились плавающие клумбы

Сегодня, 16:19

Клумбы украшают водоем, а цветы являются естественным фильтром для воды

 


Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud

Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud

Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud

Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud

Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud

Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud

Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud

Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud

Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud

Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud

Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud

Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud

 


Сегодня в Киеве в парке "Победа" (Днепровский район) открыли экспозицию из 12 плавающих клумб, лучшие из которых получили награды от коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Фестиваль продлится две недели. В "Киевзеленстрое" сообщили, что уже в следующем году фестиваль станет более массовым и зрелищным.

Кроме того, что клумбы украшают водоем, цветы являются естественным фильтром для воды озер и рек, поэтому способствуют очищению воды и не дают разрастаться водорослям.

Напомним, в киевском парке "Позняки" появились сюрпризы для посетителей – фотозоны: "Украины солнечный портал", цветочное панно и арка "Подари миру бархатцы".
фото, видео, цветы, киевзеленстрой, парк победы, плавающие клумбы
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

В Киеве состоится фестиваль плавающих клумб

7 Июля, 14:53

Первая инновационная клумба появилась в столичном парке "Победа"

Коммуналка

В столице появятся плавающие клумбы

В Киеве появятся плавающие клумбы (обновлено)

6 Июля, 12:11

Необычный цветник в форме ромашки появится в парке "Победа" возле метро "Дарница"  

Коммуналка

В Киеве на Троещине появился новый сквер

Сегодня, 04:40

"Киевзеленстрой" высадил десятки деревьев и больше тысячи кустов  

Коммуналка

Ракета на Соломенке. Фото: facebook.com/KPUZNSolomyanskogorajonu

В Киеве из клумбы "взлетает" ракета

16 Августа, 12:58

Тематическая композиция создана с использованием конструкций и цветов  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования