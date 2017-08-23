В киевском парке появились плавающие клумбы
Клумбы украшают водоем, а цветы являются естественным фильтром для воды
Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud
Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud
Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud
Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud
Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud
Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud
Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud
Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud
Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud
Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud
Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud
Плавающие клумбы. Фото: facebook.com/zelenbud
Сегодня в Киеве в парке "Победа" (Днепровский район) открыли экспозицию из 12 плавающих клумб, лучшие из которых получили награды от коммунального объединения "Киевзеленстрой".
Фестиваль продлится две недели. В "Киевзеленстрое" сообщили, что уже в следующем году фестиваль станет более массовым и зрелищным.
Кроме того, что клумбы украшают водоем, цветы являются естественным фильтром для воды озер и рек, поэтому способствуют очищению воды и не дают разрастаться водорослям.
Напомним, в киевском парке "Позняки" появились сюрпризы для посетителей – фотозоны: "Украины солнечный портал", цветочное панно и арка "Подари миру бархатцы".
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