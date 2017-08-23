В киевском парке появились плавающие клумбы

Сегодня в Киеве в парке "Победа" (Днепровский район) открыли экспозицию из 12 плавающих клумб, лучшие из которых получили награды от коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Фестиваль продлится две недели. В "Киевзеленстрое" сообщили, что уже в следующем году фестиваль станет более массовым и зрелищным.

Кроме того, что клумбы украшают водоем, цветы являются естественным фильтром для воды озер и рек, поэтому способствуют очищению воды и не дают разрастаться водорослям.

Напомним, в киевском парке "Позняки" появились сюрпризы для посетителей – фотозоны: "Украины солнечный портал", цветочное панно и арка "Подари миру бархатцы".