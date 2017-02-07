В Киевской опере состоится концерт известного пианиста "4 стихии"

1 марта в 19:00 в Национальной Опере Украины состоится концерт "4 стихии".

Вторая часть авторского проекта пианиста Алексея Ботвинова – "Музыка любви". Новый формат классики: фортепиано в сопровождении симфонического оркестра, видеоинсталляций и современной светопартитуры. В программе музыка Чайковского, Моцарта, Шнитке, Гласса, Морриконе, Макмиллана, Пьяццоллы. На сцене: Алексей Ботвинов (фортепиано), Киевский Ансамбль солистов "Киевская Камерата" (дирижер В. Матюхин), Мирослава Которович (скрипка), видеоинсталляции VJ VIDEOMATICS.

Народный артист Украины Алексей Ботвинов – ведущий пианист Украины, который объехал с гастролями более 40 стран мира. Музыкант с честью продолжает представлять миру богатую традицию одесской фортепианной культуры, является основателем и идейным вдохновителем Международного музыкального фестиваля "ODESSA CLASSICS", а также автором многих новаторских музыкальных проектов.

Одно из его инновационных устремлений – проект "Музыка любви", который основан на синтезе возможностей современной мультимедийной техники с "живым" концертным исполнением был представлен публике на концертах в 2015 году. В октябре 2016-го, традиционно – в Одессе, Алексей Ботвинов представил новую концертную программу проекта "Музыка любви" под названием "4 СТИХИИ". Столичная премьера концерта "4 СТИХИИ" состоится 1 марта 2017 года в Национальном академическом театре оперы и балета им. Т. Г. Шевченко.

"4 СТИХИИ" – это фортепианные шедевры Чайковского, Моцарта, а также музыка авторов конца ХХ столетия: Филиппа Гласса, Джеймса Макмиллана, Астора Пьяццоллы, Эннио Морриконе, Мишеля Леграна, Дэйва Грузина, которые находятся на стыке между классикой, джазом и роком. Действо происходит на фоне современной сценографии, визуальных эффектов в сопровождении Камерного оркестра, а также, с участием талантливой скрипачки Мирославы Которович. Это мощное современное световое шоу со своей партитурой под каждое произведение, в котором эмоциональное восприятие музыкальной энергии изящно усиливается визуализацией четырех стихий природы на 8-метровом экране.