В Михайловском соборе в Киеве установили рекорд: более 100 рождественских песен за 3,5 часа (фото)

Последний день рождественских праздников в столице решили отметить с размахом. В субботу на территории Михайловского Златоверхого монастыря состоялся национальный благотворительный фестиваль "ЭтноЗима", на который съехались музыканты, народные мастера со всей Украины, а также известные артисты и писатели. Изюминкой фестиваля стал Рождественский марафон "Радуйся!" — около 40 музыкальных коллективов установили всеукраинский рекорд по самому длинному исполнению колядок и щедривок.

"За время марафона, на протяжении трех с половиной часов, прозвучало более 100 песнопений — это уникальное действо! Особенно символично исполнять их именно в этом монастыре, ведь во время революции Михайловский собор стал прибежищем для многих людей. Но основная цель фестиваля — сбор средств для детских домов из зоны боевых действий", — рассказала "Сегодня" организатор "ЭтноЗимы" Анжелика Рудницкая. Открывал марафон хор семинаристов из Михайловского собора, а далее рождественская эстафета переходила к различным вокальным коллективам. Аутентичный стиль пения переплетался с классическим оперным и даже — с эстрадным.

Организаторы отмечают, что все коллективы имеют богатую историю. Так, группа "Буття" с целью возрождения забытых украинских песен специально ездит в экспедиции по селам и записывает старинные песнопения. "Нам уже 17 лет, в репертуаре — весь украинский фольклор. Мы стараемся реконструировать традиционное пение. Самой популярной колядкой у нас считается "Поклонімося", которую часто просят повторить по несколько раз", — рассказали нам участники коллектива Оксана и Олег.

Новаторские обработки колядок и щедривок подготовил студенческий хор "Кралиця" от КНУ культуры и искусств. Ребята похвастались, что в прошлом году исполняли рождественские песнопения вместе с Тиной Кароль. "За 25 лет мы объездили всю Украину и много других стран. За границей украинскую песню иногда встречают даже теплее, чем на родине. Очень по душе иностранцам колядка "Ой у Києві та й на камені", — поделилась участница хора "Кралиця" Ирина.

Волшебно зазвучал в стенах собора голос хранительницы украинской песни Нины Матвиенко. Несколько колядок вместе с хором от киевской музыкальной школы им. Лысенко исполнил министр культуры Евгений Нищук. Он признался, что любимыми его произведениями всегда были "Не плач, Рахиле!", "Добрий вечір, щедрий вечір" и "Застеляйте столи". Также на сцену поднимались Иллария, Марина Одольская, лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец, Анатолий Гнатюк, Александр Павлик и другие. "Для выступления я выбрала ту колядку, которую пела еще в детстве. Она небольшая, 4-куплетная, но очень символична для меня, ведь я — мама четырех детей", — рассказала певица Марина Одольская.

Финальную точку в рождественском рекорде поставил хор "Днепр" от КНУ им. Шевченко, исполнив знаменитый "Щедрик". После марафона коллективы до самого вечера продолжали колядовать и щедровать на уличной сцене. Кроме того, на фестивале проходила ярмарка народных мастеров, на которой можно было приобрести народные обереги, гончарные изделия и примерить этнокостюмы, а в Духовной семинарии проводились бесплатные мастер-классы по изготовлению посуды, украшений из лент, декоративной росписи и по лозоплетению. Традицию рождественских марафонов организаторы пообещали продолжить в следующем году для того, чтобы установить новый нацрекорд.