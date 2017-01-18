В "Парке Киевская Русь" можно искупаться на Крещение и отдохнуть семьей в выходные (фото)

Можно будет совершить незабываемое семейное путешествие во времени в эпоху Средневековья

На праздник Крещения, 19 января, в "Парке Киевская Русь" ждут всех, кто хочет прикоснуться к древним славянским традициям празднования. Гостей ждет театрализованное действо "На Иордане", которое повествует библейскую историю о житии Иоанна Крестителя. Дополнит программу традиционный рождественский вертеп, все еще актуальный до завершения январского цикла праздников.

И самое главное праздничное действо: крестный ход к местному Изумрудному озеру и купание в нем всех желающих. Традиционный крещенский ритуал будет не просто погружением в воду, это будет реконструкция Крещенского обряда по всем правилам, которые существовали в старину в Древней Руси. 19 января воды озера освятит священник. А согреться после зимнего купания можно будет в корчме вкусным травяным чаем или глинтвейном.

На выходных, 21 и 22 января, можно будет совершить незабываемое семейное путешествие во времени в эпоху Средневековья: пройтись по заснеженным улицам города и полюбоваться величественной архитектурой или даже проехаться на коне из Княжеской конюшни. Зайти в дом киевлянина XII века, пострелять из лука в тире, переодеться в костюм жителя Древнего Киева и полностью ощутить единение с эпохой. С 13:30 и до вечера будет проходить театрализовано-познавательная программа, во время которой можно будет насладиться древнерусской речью.

Программа будет проходить в веселой, интерактивной и познавательной форме, интересной для детей и взрослых. Для гостей парка будут проходить особенные конкурсы и флеш-мобы, призванные сплотить семью, а также углубить знания об истории и культуре.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен в с. Копачов Обуховского района. Добраться можно маршрутными автобусами от ст. м. Выдубичи или собственным транспортом.

Стоимость билетов – 150 грн, пенсионеры – 80 грн, дети школьного возраста – 50 грн, дошкольники – бесплатно.