В "Парке Киевская Русь" в выходные отпразднуют День влюбленных (фото)

Сегодня, 14:00

Гостей парка ждут сюрпризы и развлечения

 


Те из гостей парка, кто еще не нашел свою любовь, смогут узнать имена своих суженых

Те из гостей парка, кто еще не нашел свою любовь, смогут узнать имена своих суженых

Те из гостей парка, кто еще не нашел свою любовь, смогут узнать имена своих суженых

Те из гостей парка, кто еще не нашел свою любовь, смогут узнать имена своих суженых

11 и 12 февраля в "Парке Киевская Русь" состоится интересная программа по случаю Дня влюбленных, с романтическими сюрпризами для пар и интересными развлечениями для тех, кто еще ищет свою половинку.

Начнется празднование с театрализованного представления на Большом ристалище. Здесь оживет прекрасная сказка о Принце, Принцессе и злом Драконе, который пытается помешать счастью молодой пары. Но закончиться в сказке все традиционно благополучно, а потом начнутся веселые гуляния.

Те из гостей парка, кто еще не нашел свою любовь, смогут узнать имена своих суженых, благодаря древним гаданиям. Также для них пройдут специальные игры и обряды, призванные познакомить и сблизить молодых людей. Ну а тех, кто уже встретил свою судьбу, ждут романтические конкурсы для двоих, чтобы еще ярче разжечь огонь чувств.

Также можно будет устроить романтическое катание для двоих по Древнему Киеву верхом на лошадях или в экипаже. А также выяснить, кто из пары лучший стрелок из лука в средневековом тире.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен в с. Копачов Обуховского района. Добраться можно маршрутными автобусами от ст. м. Выдубичи или собственным транспортом.

Стоимость билетов – 150 грн, пенсионеры – 80 грн, дети школьного возраста – 50 грн, дошкольники – бесплатно.
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Источник:

"Сегодня"

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