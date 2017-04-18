Весна в киевских парках: где искать чудесные абрикосы и нежные крокусы

Сегодня, 17:12

Фотографии участников конкурса от "Сегодня" – море ярких тюльпанов, цветущие абрикосы и розовые магнолии

Весной Киев утопает в цветах
Весной Киев утопает в цветах

"Сегодня" публикует фото участников конкурса "Как оживают столичные парки и скверы". 20 победителей получат в мае от "Киевзеленстроя" красивые комнатные растения.

Ожившее море из ярких тюльпанов

Киевлянка Маша Ковальчук, поделилась яркими фото тюльпанов. "Каждую весну Певческое поле превращается в цветочное море. Я очень жду этого момента, ведь после серой зимы поход сюда является своего рода цветочной терапией.

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Эти тысячи разноцветных тюльпанов, составленные в разнообразные композиции, радуют глаз. Белые, розовые, фиолетовые, желтые, красные и многих других оттенков тюльпаны, стелясь по склонам Певческого поля, создают удивительной красоты и красочности картины. Обязательно сходите сюда, тем более что выставка уже открылась", — советует Маша.

На Позняках по утрам поют скворцы и дарит свои ароматы цветущий абрикос

Киевлянка Анна Левусь поделилась фото цветущего абрикоса недалеко от парка "Позняки". "Это неимоверно красиво, когда оживает природа.

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Например, в нашем парке "Позняки" загадочной становится Луна на небе и сказочный закат на фоне озера и высоток. Удивляет все: поющие по утрам скворцы и благоухающее ароматом дерево цветущего абрикоса", — делится Анна.

Чарующие цветки розовых магнолий

Киевлянка Лилия Манько поделилась фото цветущих магнолий в ботсаду им. Фомина. "Именно в этом месте в Киеве оживает природа, и первыми начинают цвести магнолии. Мне очень нравится цветение первых розовых цветов.

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Посмотреть на них приходят тысячи посетителей. Некоторые, правда, обрывают цветы на память, что очень плохо. Но деревья прижились в Киеве и радуют нас снова", — говорит Лилия Петровна.

Первые нежные цветы в парке имени Шевченко

Киевлянка Инна Чичкань очень любит весну. "Обожаю раннюю весну, когда природа только-только начинает пробуждаться от зимней спячки. Мне нравится прогуливаться по весенним паркам, слушать пение птиц. Больше всего мне импонирует атмосфера в парке Шевченко, несмотря на то, что там всегда очень людно.

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Радуют глаз первые чарующие ярко-алые тюльпаны, великолепные и нежные крокусы (весенний шафран)! Для того чтобы увидеть всю эту прелесть, не нужно отправляться в дальнее путешествие, а стоит всего лишь пройтись по столичному парку Шевченко", — делится с нами Инна.

Чарующая природа и деревья в цвету у озера Тельбин

Киевлянка Ольга Омельченко поделилась своими фото оживающей природы у берегов столичного озера Тельбин, на Березняках. "Это прекрасное место для прогулок, семейного отдыха и активных занятий спортом.

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Часто вспоминаю, как гуляла тут с ребенком в коляске и понимаю, что тут мне знаком каждый уголок; каждое деревце — родное. Приятно, что сейчас этот водоем обустраивают, и местным жителям очень нравится прогулочная и спортивная дорожка, проложенная вдоль берегов Тельбина и его плакучих ив над водой", — говорит Ольга.

Напомним, газета "Сегодня" совместно с КО "Киевзеленстрой" объявляют новый весенний фотоконкурс "Как оживают киевские парки и скверы".

С 1 апреля до 15 мая присылайте фотографии из киевских парков и скверов на адрес a.maruschak@segodnya.ua. Укажите свои Ф. И. О. и название парка, где сделано фото, контактный телефон для обратной связи.

Лучшие снимки будут опубликованы, а победители получат 20 благородных и очень красивых комнатных растений, которые украсят ваш дом. Спешите! Осталось всего полтора месяца, чтобы вместе мы смогли оценить красоты парков столицы.

Условия конкурса на сайте segodnya-multimedia.com в разделе "Новости".
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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