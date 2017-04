Выставка необычных писанок в Киеве: чем в этом году удивили художники

В центре столицы стартовал яркий фестиваль писанок. Киевляне восхищаются уникальными метровыми расписными яйцами и говорят, что все работы — настоящие шедевры. Но некоторые локации фестиваля пока не открыты.

Всего на Софийской и Михайловской площадях выставили 585 писанок, разрисованных мастерами со всей Украины. Разглядывать их можно в прямом смысле слова часами. К примеру, Татьяна Токарева представила работу под названием "Поэты Украины": на яйце изображены Тарас Шевченко и Катерина с его картины, Леся Украинка и Иван Франко.

Фото: Вадим Кириленко

Ольга Малинкина превратила яйцо в "Желтую субмарину" из песни легендарной группы The Beatles (работа называется All You Need Is Love). Из некоторых окошек подводной лодки "выглядывают" исполнители, а в другие, с зеркальной поверхностью, заглядывают люди (некоторые используют зеркальца писанки, чтобы прихорошиться).

Желтая субмарина. По мотивам песни Beatles. Фото: Г. Салай

Есть писанки с изображением колокольни Софийского собора, памятника основателям Киева и Оперного театра, героями мультика про казаков... Впечатляет писанка Ольги Денисенко с названием "Величие Посейдона" с бородатым властелином морей и многие другие. Можно увидеть на фестивале и тысячи маленьких писанок и даже уникальные работы из гусиных яиц, с узорами, сделанными бормашиной!

Шедевры. Впечатляют грозный властелин морей и портрет Шевченко. Фото: Г. Салай

ПОДБРОСИЛИ. Нашлась и уникальная писанка художницы Вероники Михайлуцы, которая была похищена неизвестными накануне. Напомним, как сообщала "Сегодня", злоумышленники увезли

яйцо с изображением таксы по кличке Бэрримор. Расстроены и возмущены таким позорным поступком были и организаторы, и участники фестиваля, и все киевляне.

Но к счастью, спустя сутки, уникальный экспонат был найден. "Нам позвонила женщина с улицы Рейтарской. Сказала, что в сквере, мол, лежит какая-то писанка, возможно, ваша. Мы туда пошли и, действительно, оказалось, что это она! Сейчас работа возвращена на Софийскую площадь", — рассказал нам куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. А хозяйка таксы и яйца с ее портретом Вероника написала на своей странице в Facebook, что снова в шоке, но теперь уже от радости. Девушка даже поблагодарила воришек, что вернули работу, "хоть немного и поврежденную".

Похищенную писанку с изображением таксы нашли неподалеку. Фото: Г. Салай

ДОДЕЛЫВАЮТ. На Владимирском проезде уже открыли небольшую селфи-зону с пасхальными кроликами, носорогом, симпатичными кенгурушками... Но за вход туда просят заплатить 10 грн. Возможно, из-за этого милые зверьки скучают без посетителей. А вот некоторые обещанные локации фестиваля писанок вчера еще не работали. Только завтра обещают открыть выставку ледовых скульптур. Хотя шатер для нее уже стоит на Софийской, и на нем даже висят предупреждения, что за испорченную работу придется заплатить штраф в 500 грн.

Фото: Вадим Кириленко

Ориентировочно только в четверг появится и гигантский лабиринт из разноцветных карандашей на Михайловской площади. Обещают восстановить над Софийской и "купол" из фиолетовых, сиреневых и голубых лент, который на выходных был поврежден из-за непогоды.