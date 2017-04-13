Выставка тюльпанов в Киеве: в ближайшие дни будут пускать бесплатно

Вчера, 20:39

На Певческом поле расмпускаются удивительные композиции



Почти 250 тысяч тюльпанов разных сортов: в центре столицы открыли ежегодную выставку тюльпанов. Цветы высадили на Певческом поле еще в октябре прошлого года. Как и всегда – 10 разноцветных композиций представил каждый район Киева.

Тематика фестиваля – Пасха. Более двух сотен садоводов воспроизводят в цветах символы, которыми традиционно украшают пасхальные яйца. Дополняют композицию 10 крупных писанок. Семь из них уже расписали мастера, а еще три предлагать раскрасить гостям выставки.

"У нас есть и мультифлора тюльпаны, в которых много цветков на одном стволе, в этом году у нас очень много фиолетовых оттенков тюльпанов в композициях. Также –  махровые тюльпаны у нас появились в отличие от прошлого года. Они такие: бутон наполнен лепестками", – говорит Наталья Снопок, начальник отдела ландшафтного дизайна "Киевзеленстроя".

Но пока большинство цветов, вопреки ожиданиям садоводов, не распустились. Из-за дождей и холодных ночей, до открытия выставки на Певческом поле они не успели расцвести. Но, несмотря на это, выставку официально открыли: организаторы не растерялись и заманивают посетителей бесплатным входом. Правда, пока экспонаты не воспрянут.

"Я уверен, что через неделю максимум точно с семьей буду здесь и будет все в полном порядке. К сожалению, погода не дала сегодня проснуться большинству композиций, но это же ничего не значит", – говорит Александр Пантелеев.

Полностью распустилась пока единственная композиция. Но в целом на Певческом поле готовятся распустить лепестки более 200 тысяч цветов – двенадцати различных сортов и всех цветов радуги. Выставка проходит перед Пасхой поэтому все композиции – в традиционных христианских символов.

"У нас есть махровые тюльпаны, у нас есть пионовидные тюльпаны, полный бутон, то есть там много лепестков, есть лиловые, фиолетовые", – рассказывает Наталья Снопок, дизайнер.

Луковицы завозили из Голландии. Есть действительно редкие сорта. Например, тюльпан мультифлора – на нем сразу несколько цветочков. "Каждая композиция стоит от 100 до 150 тысяч гривен. Если посчитать все композиции, это около полутора млн", – говорит Михаил Наконечный, директор "Киевзеленстроя".

Выставка для посетителей заработает завтра. Первые два дня, пока не расцветет большинство тюльпанов, вход будет бесплатным. А дальше будет стоить 30 гривен.
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Источник:

"Сегодня"

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