Яркие писанки фестиваля в Киеве: грозный Посейдон, Шевченко и желтая субмарина

Вчера, 16:36

Работы можно увидеть на Софийской площади в центре столицы

 

фото: Григорий Салай

В центре столицы стартовал яркий фестиваль писанок. Киевляне восхищаются уникальными метровыми расписными яйцами и говорят, что все работы – настоящие шедевры.

Всего на Софийской и Михайловской площадях выставили 585 писанок, разрисованных мастерами со всей Украины. К примеру, Татьяна Токарева представила работу под названием "Поэты Украины": на яйце она нарисовала Тараса Шевченко и Катерину с его картины, Лесю Украинку и Ивана Франко. Ольга Малинкина превратила яйцо в "Желтую субмарину" из песни легендарной группы The Beatles (работа называется All You Need Is Love).

Есть писанки с изображением колокольни Софийского собора, памятника основателям Киева, стелы на Майдане Незалежности и Оперного театра. Впечатляет писанка с названием "Величие Посейдона" Ольги Денисенко и многие другие. Можно увидеть на фестивале и тысячи маленьких писанок и даже уникальные работы из гусиных яиц, с узорами, сделанными бормашиной! Фестиваль продлится до 23 апреля.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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