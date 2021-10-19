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1,5 млн гривен убытков. СБУ провела обыски в офисе Киевтеплоэнерго

Ольга Кравченко
19 октября, 16:50
Правоохранители утверждают, что глава Киевтеплоэнерго совершил служебную халатность

Злоумышленникам будут скоро выбирать меру пресечения / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ расследует уголовное производство относительно вероятного хищения бюджетных средств руководителем коммунального предприятия Киевтеплоэнерго. 19 октября для поисков доказательств по делу правоохранители прибыли в офис предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

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Так, обыски правоохранители объединили с вручением подозрений должностному лицу и представителю компании-подрядчика.

Обыски в офисе провели сотрудники СБУ / Фото: пресс-служба прокуратуры

По данным следствия, Киевтеплоэнерго заключила договор с частной фирмой о капитальном ремонте на улице Антонова на Соломенке.

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Во время аудита КГГА чиновники выяснили, что стоимость выполненных работ была значительно завышена.

Убытки

Правоохранители утверждают, что глава Киевтеплоэнерго совершил служебную халатность. Бывшего директора компании-подрядчика подозревают в завладении средств путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах. Кроме того, мужчине инкриминируют служебный подлог.

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Согласно данным следствия, сделка привела к 1,5 миллионам гривен убытков для киевского бюджета. Вскоре злоумышленникам будут выбирать меру пресечения.

Обыски в Киеве

В последнее время в Киеве практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщает о новых обысках в столичных госструктурах.

  • 17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.
  • 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева.
  • 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных организациях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.
  • 16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищении 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении капитального ремонта бюветных комплексов и общественных туалетов.
  • 8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.
  • 16 сентября из-за воровства денег на закупках пассажирских лифтов в "Житлоинвестбуд-УКБ" пришли с обысками.
  • 5 октября в "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" пришли с обысками.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски – свидетельство политического давления на него и на столичную власть.

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