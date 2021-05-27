109 украинцев прилетели на родину из сектора Газа. Их встретили в аэропорту "Борисполь" (фото)

Завершилась эвакуация на родину украинских граждан – сначала они находились в Каире, а сегодня приземлились в Киеве

Самолет с украинцами приземлился в Киеве. Фото: president.gov.ua

109 украинских граждан, которые изъявили желание выехать из сектора Газа, успешно вернулись на родину. Самолет с ними утром 27 мая приземлился в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Самолет с украинцами приземлился в Киеве. Фото: president.gov.ua

"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из сектора Газа", — говорится в сообщении.

Сейчас в зале отдыха на железнодорожном вокзале разместили часть эвакуированных. Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"

Украина одна из первых провела успешную международную гуманитарную операцию по эвакуации граждан из сектора Газа.

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Часть граждан уже в некоторых поездах едет домой. Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"

"С целью организации эвакуации украинцев из сектора Газа отечественный МИД и дипломаты провели ряд непростых переговоров. В тесном сотрудничестве и координации государственные институты обеспечили безопасное возвращение украинцев домой. Именно так и должно действовать государство ради спасения своих граждан", – говорится в сообщении.

Пару семей переночуют в столице и отправятся домой завтра. Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"

Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии.

Украина эвакуировала из сектора Газа граждан трех стран. Видео: Василий Богайчик, "Сегодня"

Напомним, неделю назад глава правительства Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел и Министерству инфраструктуры принять меры для эвакуации украинцев, находящихся в секторе Газа.