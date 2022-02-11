+11 и снег! Антициклон кардинально изменит погоду в Украине

В некоторый регионах в ближайшие дни будет мокрый снег / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине поменяется с приходом в страну антициклона, который разгонит осадки, сделает дни ясными, солнечными и теплыми, а ночи – морозными. Синоптики утверждают, что погодные перемены будут чувствоваться 13-14 февраля.

Об этом пишет РБК- Украина.

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Сегодня, 11 февраля, синоптики прогнозируют небольшой дождь и облачность, которые будут на западе. На северо-востоке стоит ожидать мокрый снег. Температура будет от +4 до +8 градусов, а вот на юге она прогреется до +11 градусов.

12 февраля немного похолодает. В течение суток температура воздуха поднимется максимум до +4 градусов, а на юге будет до +7. На севере, востоке и местами в центре возможен мокрый снег.

В воскресенье будет солнечный день, но несмотря на солнце, умеренно теплый. Столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Ночью будут морозы. Температура воздуха опустится до -6 градусов, а на Закарпатье и вовсе до -9 градусов.

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14 февраля на западе и юге днем потеплеет до +10, а на остальной территории будет до +7. Ночью температура опустится до 9 градусов мороза. Осадков не будет.

Во вторник 15 февраля на запад придет "легкий" атмосферный фронт с небольшим дождем. На остальных территориях все еще ясно и солнечно. Температура сильно не изменится.

Какая будет температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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