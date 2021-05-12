12 млн гривен откатов: в "Киевгорсвете" проводят обыски

Финансовые операции провели во время работ по освещению столицы

В коммунальном предприятии "Киевгорсвет" проводят обыски. Проверки проводят из-за финансовых махинаций на 12 млн гривен на освещении в столице.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.

Так, с целью завышения стоимости работ и дальнейшего получения отката предприятиями в сговоре с должностными лицами КП "Киевгорсвет" проведены финансово-хозяйственные операции с предприятиями с признаками фиктивности, которых они привлекли якобы для субподрядных работ по освещению города.

"В ходе проведенных накануне обысков в других подрядных организациях, а также в КП "Киевгорсвет", были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерная техника и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме", – говорится в сообщениях.

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

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