2 гривни или 10 копеек? Все, что нужно знать о подорожании пакетов в Киеве (фото, видео)

В столичных магазинах продают пакеты за деньги. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 февраля в Украине подорожали пластиковые пакеты. При этом в Киеве их до сих пор продают по 10 копеек.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о подорожании пакетов и как обстоят дела в столице.

Реклама

Новые правила продажи пластиковых пакетов

Украинские магазины обязали продавать пластиковые пакеты по цене не менее 2 грн.

2 грн — это обязательная стоимость для пакетов со стенками толщиной более 50 мкм, предназначенных для упаковки и транспортировки товаров. То есть речь идет не о тонких пластиковых пакетах. Их распространение с 10 марта 2022 года полностью запретят как на платной, так и на безвозмездной основе.

Цены Кабмин установил следующие:

Реклама

2,00 грн – для пакетов без ручек и боковых складок;

2,50 грн – для пакетов без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок;

3,00 грн – для пакетов с ручками и боковыми складками.

Указанные цены минимальны, торговые сети могут устанавливать свои и продавать пакеты дороже.

Цель запрета и обязательства по ценам — постепенно решить вопрос загрязнения окружающей среды пластиком.

Что происходит в магазинах Киева

В Киеве обещали повысить стоимость пластиковых одноразовых пакетов с 1 февраля. Пакеты без ручек должны стоить не меньше двух гривен за штуку, с ручками – три гривни. Однако пока в магазинах эти нововведения не ввели. Сайт "Сегодня" выяснил, как обстоят дела с продажей пакетов в столице.

Реклама

Пакетов по две или три гривни мы не нашли. Одноразовые пакеты продают по 10-50 копеек, а в некоторых магазинах они остаются бесплатными.

В "Сильно" на Днепровской набережной одноразовые пакеты были бесплатными до прихода нашего корреспондента.

В отделе, где продаются овощи, есть стойка с разными пакетами. Как пояснил нам сотрудник магазина, у них есть экологические пакеты – они бесплатные. Эти пакеты сделаны из кукурузного крахмала.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Также есть маленькие одноразовые пластиковые пакеты зеленого и белого цветов. Эти пакеты продают по 10 копеек.

Ради эксперимента мы взяли пластиковый пакет зеленого цвета за 10 копеек. Но на кассе продавец нам сообщила, что у них все одноразовые пакеты бесплатные. Возникла путаница. Пришлось к кассе позвать администратора.

"Мы еще не успели ознакомить персонал с новыми правилами. Все экологичные пакеты у нас бесплатные. И люди пользуются ими, проблем не возникает. А есть пластиковые пакеты, как у вас в руках. Они стоят 10 копеек. Кассир просто этого не знала. Сейчас мы проведем с ними инструктаж", – пояснила нам администратор.

При этом в магазине ничего не слышали о подорожании одноразовых пакетов до двух или трех гривен.

В супермаркете "Novus" на Днепровской набережной другие правила. Тут говорят, что все одноразовые пластиковые пакеты у них платные. Цена одного – 10 копеек. Впрочем, покупателей, которые выбирали овощи и фрукты, это абсолютно не удивило.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Меня это не смущает. Ну и пусть высчитают 50 копеек. Я как раз беру 5 кульков на морковь, бананы, свеклу, картошку и помидоры. Мне не жалко. Главное, чтобы было удобно домой донести", – поделился киевлянин.

В еще одном магазине "Novus" на проспекте Григоренка на стойках с овощами и фруктами установлены информационные таблички. На них покупателей извещают, что пластиковый пакет для весовых, сыпучих товаров стоит 10 копеек, а для рыбы – 50 копеек.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В этом случае мнения покупателей разделились. Одна женщина собрала овощей и фруктов в восемь одноразовых пакетов. Говорит, что для нее это не деньги, а покупать авоську не собирается. А вот пенсионерку, которая набрала пакеты с овощами, новость о том, что они платные – озадачила.

"Ну, что же уже поделать. Мне на пакет уже и стоимость товара пробили. Оплачу. Но буду знать, что в магазин нужно идти со своими пакетами или с тканевой сумкой", – поделилась с нами киевлянка.

Решаем провести небольшой эксперимент. В мясном отделе просим нарезать два куска мяса. Продавец говорит, что за пластиковые пакеты, куда она положила мясо, платить не придется, а вот если брать еще один, то за него придется заплатить. По словам женщины, за этим зорко следит охрана.

"Если приходите со своим кулечком, то об этом нужно предупреждать охранника", – подсказывает нам продавец.

При расчете на кассе продавец не внесла в чек стоимость пластикового кулька.

"А зачем? Вы же мясо взяли. Если бы это были овощи или выпечка – другое дело. Тогда бы я вбила стоимость кулька в чек", – рассказала нам продавец.

В супермаркете "Велика кишеня" одноразовых пластиковых пакетов очень много. И тут они бесплатные. Покупатели платят только за большие пакеты весом от трех килограммов.

"Мы не берем плату за маленькие пластиковые пакеты. Покупатели их берут совершенно бесплатно. Иначе, как ты купишь крупу или овощи? Пока распоряжений делать эти пакеты платными нам не поступало. Скорее всего, руководство ищет выход, чем их заменить, возможно бумажными пакетами. Но пока мы предлагаем покупателям пластиковые кульки – они бесплатные", – пояснили в магазине.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Как в Киеве продают пластиковые пакеты после подорожания

Журналисты "Сегодня" также побывали в магазине "Сильпо". Там возле стойки указано, что цена тонкого пластикового пакета составляет 10 копеек независимо от его размера.

О резком подорожании этого товара в супермаркете не слышали. Администратор рассказала, что им никакие указания не приходили.

В то же время работница "Сильпо" уточнила, что покупателям, которые приходят в магазин со своими пластиковыми пакетами, тоже придется за них платить. Мол, так прописано в законе. Однако это правило в их магазине не выполняют.

Ранее мы писали: