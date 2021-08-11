240 тысяч гривен за снятие сглаза: в Киевской области супруги "попались на удочку" мошенников

Копы поймали женщин с деньгами на руках. Фото: коллаж "Сегодня"

Супруги из Рокитного (Киевская область) отдали 240 тысяч гривен за снятие сглаза. Как сообщили в полиции области, псевдо-целительницы ромской национальности придумали для семьи ужасающие байки о смерти родных и пообещали помочь.



Для убедительности устроили несколько ритуалов, и попросили хозяев принести наличные.

Пенсионеры спохватились только через два часа и сообщили в полицию. Аферисток задержали через несколько часов.

Деньги были еще при них.

Новые схемы мошенников

В Киеве и области можно часто попасть в руки мошенников. Они каждый раз придумывают новые схемы обмана.

Например, очень популярны разводы через интернет. Мошенники под видом сотрудников ПриватБанка выманивают у украинцев деньги. Для этого они используют специальное мобильное приложение, с помощью которого выводят все деньги со счетов.

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Кроме того, аферисты придумали новую схему для обмана людей – на этот раз с помощью отправки товара наложенным платежом через "Новую почту". Как рассказала жертва мошенников, после оплаты посылки она забрала товар и отошла в зону распечатывания, где пыталась открыть коробку, которую склеили изнутри. Когда ее открыли, то обнаружили кирпич и записку.

Ранее мы писали, что:

как покупателю вернуть деньги и защитить себя, если обманули на онлайн-шопинге;

и защитить себя, если обманули на онлайн-шопинге; мошенники придумали новую схему обмана через ПриватБанк.

Больше о том, как не обмануться и не остаться без денег, рассказали в новостях "Сегодня":