$240 тысяч. В Киеве банду фальшивомонетчиков поймали "на горячем" (фото)

Изъятые купюры отправили на экспертизу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве поймали двух злоумышленников, которые наладили незаконный бизнес. Мужчины собирались сбыть фальшивую иностранную валюту – 240 тысяч долларов США. Теперь им грозит до двенадцати лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Ими оказались 42-летний уроженец Луганщины и 34-летний житель Львовской области.

"Мы выяснили, что фигуранты через Интернет познакомились с мужчиной и предложили ему обменять иностранную валюту. Правонарушителей задержали после проведения и документирования контрольных закупок и при попытке сбыта партии фальшивой валюты на сумму 240 000 долларов США. Изъятые купюры направлены на проведение соответствующей экспертизы", – рассказал начальник отдела расследования в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

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Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Преступников поймали на горячем / Фото: Нацполиция

"Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников преступной схемы", – добавляют в полиции.

Полиция задержала мужчин при передаче денег / Фото: Нацполиция

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