60% межобластных маршрутов уже закрыты. Перевозчики пойдут с пикетом к Кабмину

В Украине водители не довольны новыми правилами перевозок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Всеукраинском объединении перевозчиков возмущены новыми правилами, которые вступили в силу с 21 октября. Там считают, что проверки документов о вакцинации в маршрутках не дадут никаких результатов, а лишь озолотят полулегальных перевозчиков, которые работают на легковом транспорте.

О этом рассказал сайту "Сегодня" глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

Реклама

По словам Житинского, если пассажира не пустят в маршрутку без справки о вакцинации, то в тот же BlaBlaCar он сядет без проблем и поедет куда захочет.

"Введенные ограничений касаются межобластных и международных перевозчиков. Мы считаем их неуместными и бесполезными. В следующую среду перевозчики планируют пикетировать здание Кабинета министров Украины, митинг запланирован на 10:00. Такими дурными действиями в виде проверок власти просто выдавливают пассажиров с легального транспорта", – сказал он.

Глава объединения добавил, что за два дня ограничений пассажиропоток, по сравнению с предыдущими днями, снизился и составил 30%. А 60% межобластных маршрутов прекратили свои поездки.

Какие правила ввели с 21 октября

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта межобластного сообщения должны иметь один из таких документов:

Реклама

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Ограничения не касаются столичных городских маршруток. В них не проверяют документы о вакцинации и ПЛР-тесты.