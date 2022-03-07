70% территории Ирпеня находится под контролем ВСУ

Большую часть города контролируют украинские военные / Коллаж "Сегодня"

Под контролем Вооруженных сил Украины находится 70% территории Ирпеня. Однако каждое утро продолжается эвакуация жителей города.

Об этом сообщает мэр города Александр Маркушин, сообщает telegram-канал Украина 24.

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Также теперь каждое утро в 10:00 происходит эвакуация жителей города автобусом через Романовский мост.

В Ирпене оккупанты едва не взорвали толпу людей

Ирпень постоянно находится под обстрелами. Оккупанты расстреливают людей прямо на улице и мешают эвакуировать мирное население. В Ирпене россияне кинули снаряд прямо в толпу людей. Это все снимали на камеру.

Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами. Наиболее опасные направления: Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров, север Вышгородского района.

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Ситуация в Украине 7 марта

Украинские защитники уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.

Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.

Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.

Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.

С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.

Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.

Кадыровцы под Запорожьем расстреляли почтальонов "Укрпочты" и переехали танком их авто. Забрать тела погибших Украине не дают.

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