Шевченко против Данте – из-за киевских хулиганов Кличко попал в нелепую историю

Недавно Кличко во главе делегации из Киева привез во Флоренцию памятник Тарасу Шевченко. Ранее Флоренция сделала Киеву аналогичный подарок. Речь о памятнике Данте, который в 2015 году был установлен в начале парка Владимирская горка, за Украинским домом. У ног писателя мраморный орел. Киевские хулиганы отбили этому орлу голову. И она бесследно исчезла.

Верните голову моему орлу!

Вот как сейчас выглядит монумент писателя. Его фигура, как и фигура орла, выполнены из редкого и дорогого материала – каррарского белого мрамора, который добывают только в Италии. Рядом с памятником установлены три лавочки причудливой формы.

Фото А. Марущак "Сегодня"

Голову орлу киевские хулиганы отбивали уже несколько раз. Один раз ее вернули на место, видимо используя клей. Но вандалов так и не нашли.

Кстати, это произошло после долгих выяснений, у кого на балансе числится данный памятник. Оказалось, что монумент Данте вообще ничейный. Тогда он не был на балансе ни у "Киевзеленстроя", ни у департамента культуры КГГА, ни у Шевченковской РГА. Удивительно! Итальянцы нам подарили такой замечательный памятник, а хозяина у него нет. Теперь нет и головы. После того, как хулиганы поработали еще раз, она бесследно исчезла.

Фото А. Марущак "Сегодня"

Отбили и вероятно похитили

В марте 2021 года из Киева в Флоренцию отправили ответный подарок – красивейший памятник Тарасу Шевченко. Подарок, несмотря на карантин, повезла целая делегация от КГГА во главе с мэром Виталием Кличко. Было много фото и постов в социальных сетях. Кстати, памятник Тарасу Шевченко расположен в саду флорентийской Biblioteca delle Oblate – одной из крупнейших библиотек в центре города, рядом со всемирно известным собором Санта-Мария-дель-Фьоре.

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Фото КГГА

Пока жителям Флоренции дарили Кобзаря, никто не вспомнил, что итальянский памятник в Киеве изуродован. Мраморному орлу, который сидит у ног Данте, отбили голову еще прошлым летом, и он стоит безголовым до сих пор.

Отдыхающие, которые часто бывают в парке, предполагают, что хулиганы не только отбили голову орла, но и похитили ее.

"Памятник сделан из белого мрамора. Возможно, такого в Украине нет. Но мне кажется, чтобы избежать позора уже можно было давно или мрамор достать, или пригласить в Украину скульптора, который делал памятник, чтобы тот его привел в порядок. Орел стоит безголовым почти год! Год, никому из чиновников за это не стыдно", – рассказал нам пенсионер Василий Дацюк, который часто бывает в парке на Владимирской горке.

Не единственный памятник, который испортили вандалы

Изуродованным памятник стоит на Владимирской горке до сих пор. И если бы мраморный Данте мог говорить, он бы прокричал в сторону Крещатика: "Верните голову моему орлу!".

Надеемся, что с Тарасом Григорьевичем во Флоренции все будет благополучно.

Ранее мы писали, что на Пейзажной аллее в Киеве вандалы испортили популярный арт-объект. Речь идет о композиции "Радуга", которую в народе прозвали "Писающие мальчики". В столичной зоне отдыха продолжается масштабная реконструкция, поэтому проход к памятнику перекрыт. Этим и воспользовались вандалы – они разрисовали "Писающих мальчиков" аббревиатурой "A.C.A.B", которая означает "All Cops Are Bastards" ("Все копы – ублюдки"). Ее часто используют как тюремную татуировку в Великобритании.

Киевские градоначальники любят меняться памятниками со своими коллегами из городов-побратимов. Их, кстати, у Киева 57. Эта традиция началась еще с советских времен. Дружеские отношения забурлили, когда Киевом управлял Александр Омельченко. На первый взгляд традиция абсолютно логичная и добрая. Но вот только от последнего "обмена подарками" остался большой осадок.

Пострадавшие памятники – это цветочки, по сравнению с тем, что происходило под Офисом президента на Банковой, где вандалы облили краской фасад здания. Как здание выглядело после погрома, смотрите на видео

Видео: Сегодня