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Шевченко против Данте – из-за киевских хулиганов Кличко попал в нелепую историю

13 апреля, 06:00

Александр Марущак

Киевские чиновники отвезли во Флоренцию памятник Шевченко. Между тем, подарок Флоренции Киеву стоит разбитым на Владимирской горке

Недавно Кличко во главе делегации из Киева привез во Флоренцию памятник Тарасу Шевченко. Ранее Флоренция сделала Киеву аналогичный подарок. Речь о памятнике Данте, который в 2015 году был установлен в начале парка Владимирская горка, за Украинским домом. У ног писателя мраморный орел. Киевские хулиганы отбили этому орлу голову. И она бесследно исчезла.

Верните голову моему орлу!

Вот как сейчас выглядит монумент писателя. Его фигура, как и фигура орла, выполнены из редкого и дорогого материала – каррарского белого мрамора, который добывают только в Италии. Рядом с памятником установлены три лавочки причудливой формы.

Фото А. Марущак "Сегодня"

Голову орлу киевские хулиганы отбивали уже несколько раз. Один раз ее вернули на место, видимо используя клей. Но вандалов так и не нашли.

Кстати, это произошло после долгих выяснений, у кого на балансе числится данный памятник. Оказалось, что монумент Данте вообще ничейный. Тогда он не был на балансе ни у "Киевзеленстроя", ни у департамента культуры КГГА, ни у Шевченковской РГА. Удивительно! Итальянцы нам подарили такой замечательный памятник, а хозяина у него нет. Теперь нет и головы. После того, как хулиганы поработали еще раз, она бесследно исчезла.

Фото А. Марущак "Сегодня"

Отбили и вероятно похитили

В марте 2021 года из Киева в Флоренцию отправили ответный подарок – красивейший памятник Тарасу Шевченко. Подарок, несмотря на карантин, повезла целая делегация от КГГА во главе с мэром Виталием Кличко. Было много фото и постов в социальных сетях. Кстати, памятник Тарасу Шевченко расположен в саду флорентийской Biblioteca delle Oblate – одной из крупнейших библиотек в центре города, рядом со всемирно известным собором Санта-Мария-дель-Фьоре.

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Фото КГГА

Пока жителям Флоренции дарили Кобзаря, никто не вспомнил, что итальянский памятник в Киеве изуродован. Мраморному орлу, который сидит у ног Данте, отбили голову еще прошлым летом, и он стоит безголовым до сих пор.

Отдыхающие, которые часто бывают в парке, предполагают, что хулиганы не только отбили голову орла, но и похитили ее.

"Памятник сделан из белого мрамора. Возможно, такого в Украине нет. Но мне кажется, чтобы избежать позора уже можно было давно или мрамор достать, или пригласить в Украину скульптора, который делал памятник, чтобы тот его привел в порядок. Орел стоит безголовым почти год! Год, никому из чиновников за это не стыдно", – рассказал нам пенсионер Василий Дацюк, который часто бывает в парке на Владимирской горке.

Не единственный памятник, который испортили вандалы

Изуродованным памятник стоит на Владимирской горке до сих пор. И если бы мраморный Данте мог говорить, он бы прокричал в сторону Крещатика: "Верните голову моему орлу!".

Надеемся, что с Тарасом Григорьевичем во Флоренции все будет благополучно.

Ранее мы писали, что на Пейзажной аллее в Киеве вандалы испортили популярный арт-объект. Речь идет о композиции "Радуга", которую в народе прозвали "Писающие мальчики". В столичной зоне отдыха продолжается масштабная реконструкция, поэтому проход к памятнику перекрыт. Этим и воспользовались вандалы – они разрисовали "Писающих мальчиков" аббревиатурой "A.C.A.B", которая означает "All Cops Are Bastards" ("Все копы – ублюдки"). Ее часто используют как тюремную татуировку в Великобритании.

Киевские градоначальники любят меняться памятниками со своими коллегами из городов-побратимов. Их, кстати, у Киева 57. Эта традиция началась еще с советских времен. Дружеские отношения забурлили, когда Киевом управлял Александр Омельченко. На первый взгляд традиция абсолютно логичная и добрая. Но вот только от последнего "обмена подарками" остался большой осадок.

Пострадавшие памятники – это цветочки, по сравнению с тем, что происходило под Офисом президента на Банковой, где вандалы облили краской фасад здания. Как здание выглядело после погрома, смотрите на видео

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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