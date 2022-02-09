А так можно было? Как супермаркеты в Киеве обходят запрет на бесплатные пакеты

В отдельных столичных магазинах пакеты бесплатные/Фото: коллаж: Александр Марущак/"Сегодня"

В некоторых супермаркетах Киева до сих пор покупатели могут бесплатно воспользоваться пластиковыми пакетами. И это несмотря на действующий в Украине запрет.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности

Мы нашли магазин, где за пакеты не просят ни копейки. Это — супермаркет "Велика кишеня" на проспекте Григоренко. Там у них можно упаковывать продукты как и до запрета — бесплатно.

Несмотря на то что пакеты в свободном доступе в магазине, есть также предупреждение "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Однако на него внимания никто не обращает.

Инструкция по использованию пластиковых пакетов в "Великій кишені"/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Несмотря на запрет, пакетами могут воспользоваться все желающие/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Хронология запретов на пластиковые пакеты

Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа:

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Первый этап начался 10 декабря. Согласно законодательству, бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.

начался 10 декабря. Согласно законодательству, бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги. Второй этап стартует с марта 2022 года. Запрещается распространение пакетов толщиной до 50 микрометров.

стартует с марта 2022 года. Запрещается распространение пакетов толщиной до 50 микрометров. Третий этап. С 1 января 2023 года запрещается использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.

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