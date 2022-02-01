А так можно было? Под Киевом "ковидную тысячу" потратили на алкоголь и сигареты

В Киевской области за "тысячу Зеленского" купили алкоголь. Фото: коллаж "Сегодня"
Жители Ирпеня Киевской области потратили "тысячу Зеленского" на алкогольные напитки и сигареты. Они купили необходимое в обычной "наливайке".
Об этом сообщает "ТСН".
А так можно было?
Как стало известно, в "наливайке" Ирпени легально проходила оплата "єПідтримкою". Владелец киоска даже повесил соответствующее объявление.
Журналисты решили проверить это и им удалось купить алкоголь на "ковидную тысячу", но официально деньги ушли на книги – так написано в отчете о расходах.
Позже владелец киоска не на камеру рассказал, что продает книги, но получилось так, что алкоголем торговать намного выгоднее.
Объявление на киоске. Скриншот
"Продам ковидную тысячу": как украинцы обменивают деньги за вакцинацию на наличные
Украинцы, которые воспользовались услугой "єПідтримка" и получили свою тысячу гривен за вакцинацию, продают ее за наличные. Об этом стало известно из объявлений, размещенных на платформе OLX.
Саму "тысячу Зеленского" продавцы оценивают дешевле и продают за пару сотен гривен. Кто-то предлагает приобрести за 450 грн, однако можно договориться и дешевле, кто-то – приобрести книги на 699 гривен + оплатить доставку, а кто-то – купить любые билеты (в кинотеатр, театр, на поезд) по вашим ФИО.