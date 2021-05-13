Аэропорт "Киев" закроют почти на год: что произошло

Сейчас аэропорт не может принимать без ограничений все самолеты базового лоукостера Wizz Air-Airbus A320 и A321

В аэропорту "Киев" Жуляны

Аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить полосу. Это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air-Airbus A320 и A321.

Об этом сообщает avianews со ссылкой на главу совета директоров предприятия Дениса Костржевского.

Длину полосы увеличат до 2770 метров. Из-за того, что последний тип самолета не может летать в "Киев" с полной загрузкой, Wizz Air решил открыть новый дальний рейс из Абу-Даби в Киев в аэропорт Борисполь.

"Строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72", – рассказал Костржевский.

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Отметим, что стоимость работ по обновлению аэродрома может быть от 2,5 до 5 млрд грн.

Ранее мы писали, что аэропорт "Борисполь" серьезно нарастил пассажиропоток за счет украинских туристов.

Напомним, авиакомпания Wizz Air объявила об открытии 1 июля 2021 года первого рейса в аэропорт "Борисполь" за последние 10 лет.