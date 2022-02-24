Агрессия РФ: в Киеве во время авиаудара погиб человек

РФ ударили по воинской части/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате авиаудара РФ по Киеву погиб человек.

Об этом он сообщил в Facebook.

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Подробности

24 января в 06:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на территории воинской части в Деснянском районе столицы.

Возгорание произошло в 4-этажном административном здании воинской части: в одном здании разрушены 3 и 4 этажа, повреждены 1 и 2 этажа, второе здание горит. Подразделениями ГСЧС проводится ликвидация пожара.

По словам советника министра МВД Антона Геращенко, в результате инцидента один человек погиб, один пострадал и 5 потерпевших.

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Военное положение в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:

Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

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