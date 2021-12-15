Акция антивакцинаторов и желтая зона: все о COVID-ситуации в Киеве

Киевляне смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине больше всего новых больных коронавирусом за сутки 14 декабря обнаружили в Киеве – 1 247 людей.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости о ситуации с коронавирусом в столице.

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Коронавирус в Киеве

В столице за сутки заболело 1247 людей. Всего за время пандемии в Украине в Киеве зафиксировали 316 018 больных, умерло 7 925 людей, а выздоровели 290 843 человека. За последние сутки умерло 23 человека, а выздоровело 1 776 людей.

Киев в желтой зоне

В желтой зоне эпидопасности также действуют ограничения для невакцинированных людей.

В желтой зоне запрещается:

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работа учебных заведений, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и персонала;

работа учебных заведений, в которых хотя бы одной дозой вакцинированы менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме работы навынос и доставки;

работа спортзалов и бассейнов;

работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаториев и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Вышеуказанные ограничения не действуют, если весь персонал и посетители (перевозчик и пассажиры) имеют один из документов:

желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);

зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);

международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);

иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).

Третья доза COVID-вакцины

Министерство здравоохранения (Минздрав) разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания.

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Кто получит третью дозу вакцины

В первую очередь это будут люди с:

ВИЧ;

онкологией;

после трансплантации органов;

тех, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;

пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.

Антивакцинаторы в Киеве

В центре Киева проходил марш за "права людей". Протестующие требовали от власти отменить законопроект 4142, которым, по их мнению, ущемляются права невакцинированных граждан.

Собравшиеся заявляли, что они не антивакцинаторы, а выступающие за права людей. Всего на митинг собралось несколько сотен человек.

Участники акции пришли в парк имени Тараса Шевченко. Люди выкрикивали "Свободу Стахиву", после чего желающие стали выступать со своими предложениями.

Одна из выступающих заявила, якобы медики перед вакцинацией "даже не отрывают медицинскую карту пациента" и делают прививки всем подряд. Однако это вранье: Минздрав не раз подчеркивал, что есть определенный список противопоказаний к вакцинации и каждый человек может проконсультироваться со своим врачом перед прививкой.

Участники акции собрались подписывать "резолюцию". В обращении к власти противники вакцинации заявили, что категорически против законопроекта №4142. Они назвали его таким, что противоречит Конституции и законам Украины, "ограничивает права человека, устанавливает диктатуру и геноцид, способствует смертности украинцев".

Когда новый штамм "Омикрон" появится в Киеве

Многих пугает появление нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.

"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.

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