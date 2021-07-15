Алкоголь в крови превышал норму в 16 раз: в Киеве остановили пьяного водителя, и он уснул (видео)

На пьяного шофера составили протокол. Фото: коллаж "Сегодня"
В одном из спальных районов столицы полицейские остановили водителя, который странно вел себя на дороге. Оказалось, что уровень алкоголя в его крови превышал норму в 16 раз. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ирина Шинкарь, при оформлении протокола нарушителю, очевидно, стало скучно, и он просто улегся спать.
Это произошло на Голосеевском проспекте, напротив центрального входа в парк имени Рыльского. Патрульными полицейскими был остановлен автомобиль Toyota.
Как оказалось, в прошлом году суд лишил водителя права вождения за аналогичный проступок.
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При оформлении админ материалов водителю стало скучно, и он просто лег спать. На автомобиле также следы от свежего ДТП, возможно скрылся с места аварии.
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