Аномалия? В Киеве зацвели каштаны в ноябре (фото)

Цветущие деревья радуют киевлян и осенью / Фото: Сегодня

В Киеве в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.

Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.

Реклама

"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", – пишут в Сети.

Горожане заметили цветущие каштаны в столице. Фото: Киев без цензуры / Фото: Telegram

Когда в Украине пойдет первый снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Реклама

Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Ранее мы писали: