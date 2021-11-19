Антирекорд заболевших за сутки: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

В Киеве продолжается красная зона карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 19 ноября в Киеве замечено большое количество заболевших коронавирусом. Уже с 22 ноября школьники столицы должны вернуться за парты, но красная зона продолжается.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на утро 19 ноября в Киеве зафиксировано 1782 новых случая коронавируса за сутки. Это на 299 случаев больше, чем 18 ноября (1483 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 285 662 случая COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве:

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выздоровели 243 435 человек (1049 за сутки)

умерли 7 096 человек (41 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 166 538 случаев COVID-19 (945 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 143 580 человек (882 за сутки)

умерли 3 888 человек (45 за сутки)

В Украине усугубляется ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

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Бывший мэр Киева заболел COVID-19

У бывшего мэра Киева Александра Омельченко подтвердили заражение коронавирусом. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Леонид Емец.

"Только что мэр Виталий Кличко сообщил, что у Александра Александровича ковид. Он находится в больнице, и все непросто", – написал он.

В Киеве продолжают подделывать COVID-сертификаты

В Киеве разоблачили незаконную деятельность мужчины, который производил и продавал поддельные COVID-сертификаты.

32-летний мужчина искал "клиентов" через соцсети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.

Известно, что в этом ему помогала семейный врач, которая вносила недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавала COVID-сертификат.

Установлено, что "клиенты" платили за "услугу" 4 000 грн и получали поддельные сертификаты по почте.

Сейчас правоохранители готовят злоумышленникам сообщение о подозрениях. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

В Киеве фейковые сертификаты вакцинации вводились в "Дію"

Сначала в электронную медицинскую систему "HELSI" вносились ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации против коронавируса. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дія".

Организовал изготовление и продажу поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19, а также отрицательных ПЦР-тестов гражданин Болгарии.

В противозаконный бизнес он приобщил своих знакомых и столичного врача. Чтобы не прививаться, люди готовы были платить 450 долларов за фейковый сертификат, который, впрочем, отражался в "Дії".

Когда Киев выйдет из красной зоны?

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на сегодняшний день в Киеве показатели коронавируса не говорят о стабилизации. Даты выведения столицы из красной зоны пока нет.

Об этом Кузин сообщил в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".

По его словам, когда мы говорим о красном уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не свидетельствуют о стабилизации.