Антитеррористические учения СБУ: в киевском метрополитене закроют одну из центральных станций

4 июля станция "Дворец спорта" не будет работать на вход и выход – на работу пересадочного пункта это не повлияет

Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 4 июля, в Киеве на вход и выход не будет работать станция киевского метрополитена "Дворец спорта". В столице будут проводить антитеррористические учения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В то же время, пересадочный узел "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.

"В центре столице 4 июля состоятся плановые антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей. Тренировки пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти", – говорится в сообщении.

Реклама

Во время проведения учений правоохранители могут проводить проверку документов, удостоверяющих личность. Также возможно ограничение движения транспорта. возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов.

Ранее мы сообщали, что киевляне обсуждают застройку возле станции метро "Оболонь". Здесь рядом с входом в подземный переход, ведущий на станцию, возводят жилой высотный дом. Он строится так близко к подземке, что киевляне шутят – жители будут спускаться в подземку на лифте.