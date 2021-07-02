Антитеррористические учения СБУ: в киевском метрополитене закроют одну из центральных станций

Фото: коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 4 июля, в Киеве на вход и выход не будет работать станция киевского метрополитена "Дворец спорта". В столице будут проводить антитеррористические учения.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В то же время, пересадочный узел "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.
"В центре столице 4 июля состоятся плановые антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей. Тренировки пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти", – говорится в сообщении.
Во время проведения учений правоохранители могут проводить проверку документов, удостоверяющих личность. Также возможно ограничение движения транспорта. возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов.
Ранее мы сообщали, что киевляне обсуждают застройку возле станции метро "Оболонь". Здесь рядом с входом в подземный переход, ведущий на станцию, возводят жилой высотный дом. Он строится так близко к подземке, что киевляне шутят – жители будут спускаться в подземку на лифте.
Новости на эту же тему: