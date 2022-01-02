Аспирант из Франции заявил, что в Киеве его изнасиловал священник

Священник совершил насильственные действия над аспирантом/Фото: sociology.kpi.ua, Facebook, коллаж: "Сегодня"

Аспирант из Франции Николя Имбер обвинил украинского священника Ахилу Шахтарина в изнасиловании.

Об этом сообщает ТСН.

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Детали

По информации ТСН, Имбер приехал в Киев исследовать отношения в православной церкви. Он общался со священниками и параллельно читал лекции в Киевском политехническом институте.

В тот день Имбер был в компании со священником, который и совершил насильственные действия над ним.

"Он дал мне алкоголь. И когда я лег спать, то почувствовал, что заболел. У меня была температура. На самом деле, у меня явно был COVID", — вспоминает мужчина.

По его словам, он попросил помощи у священника.

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"Я ему сказал: "Батюшка, вы спите? Мне очень плохо". Попросил, чтобы он помог мне. Тогда он сказал мне: "Иди сюда!". Предложил ему подняться. Я подумал, что он хотел мне помочь. А он сделал, что он сделал, пока я был сонный, с температурой", — рассказал Николя.

Обращение в полицию

По информации ТСН, Николя Имбер обратился к правоохранителям. Он написал заявление об инциденте.

Инциденты со священниками

Настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве Александр Дедюхин обратился к украинцам с необычной просьбой и вызвал бурю негатива в Сети . Мужчина опубликовал свое селфи на фоне памятников на кладбище. Под фото он призвал украинцев беречь себя.

. Мужчина опубликовал свое селфи на фоне памятников на кладбище. Под фото он призвал украинцев беречь себя. Депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская Солидарность" Александр Дедюхин, который является еще и священником Православной церкви Украины, оскорбил женщин из-за абортов. В ответ народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко назвала его высказывания сексизмом.

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