Аварии, вандализм и хищения. ТОП-5 самых скандальных мостов в Киеве

В столице достаточно скандалов вокруг мостов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве целый ряд проблемных мостов. Их постоянно связывают со слишком затянутыми проектами, коррупцией, безопасностью, а также аварийными ситуациями. Сайт "Сегодня" собрал самые скандальные истории.

Подольский мост

Подольский мостовой переход – сооружение было начато еще в 1993 году, возобновлено в 2003 году, сроки окончания строительства неизвестны.

Реклама

Это еще одна яркая история. Мост должен соединить Подол и левобережную часть Киева. Его начали строить еще 18 лет назад, однако только сейчас процесс на завершающей стадии.

За последние годы строительство моста и транспортной развязки для него существенно ускорилось, но сопровождается постоянными коррупционными скандалами.

Отметим, что совсем недавно мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева. Это произошло из-за затягивания работ по завершению строительства мостового перехода.

Реклама

Северный мост

Построен в 1976 году. В 2005 году на мосту за счет уплотнения полос была добавлена дополнительная полоса реверсивного движения. Это привело к значительному росту аварийности на мосту. 24 декабря 2007 года реверсивная полоса была убрана, установлен отбойник на ее месте, и за счет дальнейшего уплотнения полос нанесена разметка для четырехполосного движения в каждую сторону.

Кроме того, этот мост славится частыми подьемами "альпинистов" на вершину. Совсем недавно неизвестные, подвергая свою жизнь опасности, взобрались на самую высокую точку моста (80 метров), где установлен флаг Украины и остались остатки герба Киева.

Разграбление герба на Северном мосту началось еще в 2017 году. На верхушку моста тогда повадились охотники за цветным металлом. Они срезали части герба в виде листьев каштана и сдавали в пункты приема металла. В 2017 году во время кражи элементов расположенного на пилоне моста герба Киева коммунальщики совместно с полицией задержали группу злоумышленников.

Реклама

Шулявский мост

Путепровод в Киеве, являющийся частью Малой окружной автомобильной дороги. Соединяет улицу Александра Довженко и улицу Вадима Гетьмана. Пересекает проспект Победы. Название путепровод получил от исторической местности. Расположен в Соломенском районе Киева.

В феврале 2017 года аварийный Шулявский мост обвалился. После этого принято решение о его реконструкции: она началась в марте 2019 года. Стартовая цена проекта составляла 599 млн грн.

Затем Кличко увеличил бюджет проекта вдвое, до 1,05 млрд грн. Из-за пересмотра цены депутаты Киевского горсовета подозревают Кличко в злоупотреблении властью и хищении государственных средств.

В конце декабря 2019-го на Шулявском мосту частично запустили движение. В январе строители приступили к обустройству съездов с моста. Их не могли достроить из-за недвижимости на местах заездов.

В конце 2020-го на мосту упали фонарные столбы.

Мост Патона

Мост Патона был построен в 1953 году и назван в честь руководителя и академика Национальной академии наук и собственно инженера Евгения Патона, который его спроектировал. Он должен был без проблем прослужить как минимум 100 лет. Однако что-то пошло не так, и уже на 64-м году эксплуатации мост признали аварийным.

Теплосеть под мостом Патона была построена 59 лет назад – в 1962 году. На трубопроводе, который идет по мосту, постоянно происходят прорывы.

Власть обещает провести масштабные восстановительные работы. Мост планируется расширить. Сейчас на нем семь полос движения, а будет восемь.

Мост Кличко

И напоследок поговорим про пешеходно-велосипедный мост, соединивший парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов. Мэр Киева Виталий Кличко открыл его вечером 25 мая 2019 года. И уже 26 мая на нем обнаружили первые трещины. С тех пор – мост постоянно ремонтируют.

Несколько раз закрывали мост из-за повреждения верхнего слоя стекла, который пришлось заменить. Также коммунальщики выполнили герметизацию и смонтировали защиту стыков со стеклопакетом.

Мэр Киева даже заявлял, что имеет место диверсия и к виновным будет применено самое строгое наказание.

Читайте также: