Автомобиль полностью охватило огнем: в Киеве произошла жуткая авария (видео)

На место аварии выехали спецслужбы/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно таксист на бешеной скорости влетел в авто на парковке, снова произошло страшное ДТП. Автомобиль после аварии загорелся.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Детали ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Новоконстантиновской. Транспортное средство полностью загорелось после аварии. Сейчас о пострадавших информации нет. На место ДТП выехали работники ГСЧС, полиция и скорая помощь.

В столице на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.

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"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.

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