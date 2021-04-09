Балкон с саркофагом бога Ра: чем в Киеве украшают балконы (фото)

В Киеве на улице Татарской горожане необычно украсили балкон. Как сообщает корреспондент "Сегодня", кто-то установил там саркофаг со скульптурой древнеегипетского бога Ра. Самое удивительное, что саркофаг подсвечивается в ночное время, и выглядит это мистически.

Пользователи социальных сетей шутя говорят, что все дело в удаленке и карантине – музейный сотрудник взял работу на дом. Другие предполагают, что таким образом кто-то просто дразнит своих соседей или пытается привлечь к себе внимание.

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Журналист "Сегодня" обзвонил несколько жителей дома на Татарской, но они говорят, что с соседями общаются редко и не знают жильцов, которые украсили балкон саркофагом.

"Я из дома не выхожу. Продукты приносят дети. А то, что на балконе у нас кто-то поставил бога Ра, меня абсолютно не удивляет, могут и памятник Гитлеру поставить. Всех тараканов, которые живут в головах наших соседей, увы, не сосчитать", – рассказала нам пенсионерка, которая проживает на третьем этаже.

Фото: Дмитрий Пилипченко/Facebook

"Ночью очень жутко на это смотреть. Может, в доме живет художник по костюмам или декоратор – и это муляж для съемок кино или клипов", – предполагает жительница дома Елена.

Фото: Vgorode.ua

Киевляне любят удивлять своими балконами. На улице Сечевых Стрельцов несколько лет балкон дома украшал огромный портрет мэра Киева Виталия Кличко. Причем этот портрет висел и до выборов, и после них. Явно в этой квартире живет фанат градоначальника.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

А удивительных балконов в Киеве предостаточно. Например, самый гигантский расположен на Кудрявском спуске. Он опоясывает все здание. Многие шутя называют его балконом-юбкой.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Возле станции метро "Арсенальная" есть балкон, который сделали в виде корабля.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Также в Киеве есть "балкон, который спрятался". Он находиться на улице Тарасовской. Его разместили на торце дома.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Мега-балкон расположен на улице Лютеранской, 13-а, им "залеплен" почти весь старинный дом.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

А на Большой Васильковской, жители установили балкон в форме креста.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Смотрите нашу подборку самых странных балконов столицы ниже:

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина разбросал все вещи, а после решил прыгнуть с балкона многоэтажки.

А в Днепре мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки. Пули летели в воздух и в сторону прохожих. К счастью, никто не пострадал.