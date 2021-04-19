Балконопад в Киеве: конструкции повредились еще в 1986 году (видео)

В столичной многоэтажке обвалились балконы. Конструкция рухнула с седьмого этажа и задела этажи ниже. Были ли в то время на балконах люди? Почему конструкция не выдержала? Узнала корреспондент "Сегодня" Анна Безуглая.
Сейчас территория вокруг дома огорожена красной лентой. Повсюду – остатки бетонных плит, весь асфальт – покрытый битым стеклом. С утра хозяин квартиры на 7-м этаже убирает обломки со своего балкона. Мы пытались пообщаться с владельцами, и дверь нам не открыли.
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Когда балкон на 7-м этаже обвалился, его остатки – повредили – конструкции двумя этажами ниже.
Мы поговорили с Андреем Ивановичем, его квартира расположена под той, где рухнул балкон. Мужчина с ужасом представляет – что могло произойти, если бы в это время он вышел подышать воздухом на балкон или, например, развесить белье. Говорит – уже не первый год чувствует себя как под дамокловым мечом. Рассказал, что аварийным состоянием балконов жители занимались давно.
Якобы во время землетрясения в Киеве еще в восьмидесятые годы конструкции повредились. Считает – бедствия можно было избежать, если бы управляющая компания отреагировала на многочисленные обращения жителей:
"Все закладные детали, которые были, они все порвались тогда. Мы тогда с 86 года каждый год обращались в ЖЭК. Надо подавать в суд на КП, которое виновато в этом. Надо подавать в суд и тогда решать", – говорит Андрей Сыроватко.
Из-за обвала конструкции никто не пострадал, а причины аварии сейчас выясняют.
Напомним, что в столице мужчина разбросал все вещи, а после решил прыгнуть с балкона многоэтажки.
Ранее мы писали, чем в Киеве украшают балконы.
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