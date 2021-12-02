Белорус незаконно пробрался в Чернобыль, но заблудился – пришлось сдаться

На нарушителя составили административный протокол / Коллаж "Сегодня"
В Чернобыльской зоне в Киевской области заблудился гражданин Республики Беларусь. Туда он попал незаконно. Мужчина решил сдаться полиции, когда не смог сам выйти из зоны отчуждения.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Подробности
28-летний гражданин Республики Беларусь официально прибыл в Украину через пункт пропуска в Черниговской области.
1 декабря мужчина незаконно проник в зону отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов для экстремального туризма.
Как накажут туриста?
Полицейские составили административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Нарушителю грозит штраф от 20 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
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