Бьет фонтаном из-под асфальта. В Киеве прорвало трубу с водой (видео)

Трубу прорвало возле метро Почайная – на данном этапе неизвестно повлияет ли прорыв на водоснабжение жителей района

Фото: Киев Оперативный

В Оболонском районе Киева прорвало трубу – из-под асфальта забил фонтан.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"В Киеве на Почайной, ул Электриков, торжественно открыт новый фонтан, испытания сетей проходят по плану, все нормально, план хороший", – говорится в сообщении.

На месте работают коммунальщики.

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Пока неизвестно, что именно произошло возле метро "Почайная" и сколько времени займет ликвидация авария. Также не поступало никаких сообщение касательно того, повлиял ли прорыв на водоснабжение местных жителей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в воскресенье, 20 июня, всюулицу затопило водой. В аварийной диспетчерской "Киевводоканала" сайту "Сегодня" подтвердили, что на Дарницком бульваре произошел прорыв водопровода.

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